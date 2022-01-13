Широков о назначении Фарке в «Краснодар»: «У людей пока больших заслуг нет, будем смотреть»

Экс-футболист сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» оценил назначение немецкого специалиста Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

«Если тренер дает положительный результат, то к подобному отношусь положительно. Пока его не видно, но он и не так много поработал. Галицкий ранее говорил, что не хотел иностранного тренера? Видимо, он свой. Жизнь течет, взгляды меняются и приоритеты тоже. Если Галицкий решил попробовать, то почему нет? Будем смотреть, как все это будет развиваться. У людей пока больших заслуг нет. Вряд ли мы могли их отслеживать в третьей Бундеслиге. Надо дать время, посмотреть, как все это будет развиваться», — сказал Широков «СЭ».

Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим клубом Фарке был «Норвич», тренер работал с английской командой с мая 2017 года по ноябрь 2021 года.

Ассистентом Фарке в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб клуба пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.