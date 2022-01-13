Алексей Березуцкий назвал основные задачи ЦСКА на сборе в Испании

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о планах команды на первый зимний тренировочный сбор в испанском Кампоаморе.

«Наши планы — провести плодотворные сборы и подготовиться ко второй части РПЛ, — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА. — Сейчас мы работали после долгого перелета, поэтому задачей для игроков было просто встряхнуться, вспомнить, что такое мяч».

Первый сбор ЦСКА пройдет с 12 до 24 января. В последний день сборов армейцы проведут матч с «Дюделанжем». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.