Безуглов рассказал о физическом состоянии игроков ЦСКА перед сбором в Испании

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о физическом состоянии игроков команды перед первым зимним тренировочным сбором в испанском Кампоаморе.

«Проблем с лишним весом ни у кого нет, — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА. — Все игроки, которые были на тот момент в России, а это большая часть команды, перед вылетом прошли диспансеризацию, в том числе бежали тредмил-тест до отказа. Мероприятие состоялось в штатном режиме, все справились с нагрузками достойно, как и подобает армейцам. Обмороков не было (улыбается). Завтра утром игроки пройдут тестирование силы, мышечного баланса и аэробных возможностей».

Первый сбор ЦСКА пройдет с 12 до 24 января. В последний день сборов армейцы проведут матч с «Дюделанжем». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.