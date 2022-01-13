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Сегодня, 13:20

Безуглов рассказал о физическом состоянии игроков ЦСКА перед сбором в Испании

Карен Саркисян
Корреспондент

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о физическом состоянии игроков команды перед первым зимним тренировочным сбором в испанском Кампоаморе.

«Проблем с лишним весом ни у кого нет, — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА. — Все игроки, которые были на тот момент в России, а это большая часть команды, перед вылетом прошли диспансеризацию, в том числе бежали тредмил-тест до отказа. Мероприятие состоялось в штатном режиме, все справились с нагрузками достойно, как и подобает армейцам. Обмороков не было (улыбается). Завтра утром игроки пройдут тестирование силы, мышечного баланса и аэробных возможностей».

Первый сбор ЦСКА пройдет с 12 до 24 января. В последний день сборов армейцы проведут матч с «Дюделанжем». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/armeytsy-nachali-trenirovki-v-kampoamore/
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Артем Дзюба

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П
Реми Кабелла

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Зенит

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И К Ж
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