Широков : «Краснодару» меньше ныть надо. У нас только с двумя командами скандалы в лиге"

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Непонятный эпизод. С одного повтора кажется, что рука была, с другого, что нет. Против «Краснодара» ничего нет. Меньше ныть надо, тогда и казаться ничего не будет. У нас только с двумя командами скандалы в последнее время. То «Спартак» ноет, что их убивают, то «Крансодар». Больше таких команд нет», — сказал Широков «СЭ».

В компенсированное время в штрафной площади ЦСКА мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалев не зафиксировал нарушение правил.