Болельщики «Локомотива» выбрали Магкеева лучшим игроком команды в сентябре
Болельщики «Локомотива» признали защитника Станислава Магкеева лучшим футболистом команды в сентябре.
Игрок набрал 32,9 процента голосов фанатов. Второе место занял Франсуа Камано (18,6 процента), третьим стал Фаустино Анджорин (17,2 процента).
В минувшем месяце 22-летний россиянин принял участие в трех матчах железнодорожников — против «Марселя» (1:1) в Лиге Европы, а также против «Крыльев Советов» (2:0) и «Химок» (0:0) в чемпионате России. Сейчас игрок восстанавливается от разрыва передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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