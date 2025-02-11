45-летний Тимощук вышел на поле в матче «Зенита» с «Пюником»

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук сыграл в товарищеском матче против «Пюника».

45-летний тренер заменил Юрия Горшкова на 74-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Зенита».

Тимощук завершил карьеру в 2016 году. С 2017 года он входит в тренерский штаб «Зенита».