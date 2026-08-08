«Шинник» — «Арсенал»: прямая трансляция матча ФНЛ

«Шинник» и «Арсенал» сыграют в 5-м туре PARI Первой лиги в субботу, 8 августа. Матч пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«Шинник» — «Арсенал»: прямая трансляция матча Первой лиги (видео онлайн)

В прямом эфире бесплатно трансляцию матча покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также смотреть игру можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Следить за ключевыми событиями встречи «Шинник» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Россия. PARI Первая лига. 5-й тур.

08 августа, 17:00. Шинник (Ярославль) В 4-м туре ФНЛ «Шинник» проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:3, «Арсенал» победил «Торпедо» — 1:0.

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