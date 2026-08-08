«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Балтики» на матч 3-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре 8 августа и начнется в 15.30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Костанца, Бабкин, Витюгов, Баньяц, Олейников, Рахманович.

Запасные: Фролов, Кокарев, Лепский, Фернандес, Крамарич, Столбов, Марин, Макаров, Маликов, Шитов, Джеффри.

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Чивич, Мурид, Мендель, Титков, Максим Петров, Оффор.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Муфи, Муйоколо, Беликов, Рядно, Шильцов, Илья Петров, Ковач, Поспелов, Никитин, Хиль.

Основные события встречи «Крылья Советов» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.