Магнуссон: «Треск в момент разрыва ахилла был такой, что слышали Акинфеев с Щенниковым»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон вспомнил о своей травме, полученной в матче 24-го тура РПЛ сезона-2020/21 с «Тамбовом» (1:2).

«Было ощущение, что кто-то ударил меня сзади по ноге, — приводит слова Магнуссона пресс-служба ЦСКА. — Я обернулся, но никого рядом не было. И тогда понял, что скорее всего порвал ахилл. Боль была только мгновение, в момент «удара», то есть разрыва. Треск в момент разрыва ахилла был такой, что слышали Акинфеев с Щенниковым. Игорь первым сразу позвал врачей, потому что понял, что есть опасность серьезной травмы. Сам я ничего не слышал, была только секундная боль. Когда лежал на газоне, попробовал подвигать голеностопом и осознал, что почти не могу этого сделать, только чуть-чуть. А когда встал, было странное чувство, как будто я стою прямо на своей вертикально уходящей вниз кости. Это было очень некомфортно».

Защитник рассказал о своем состоянии после восстановления от травмы.

«Я свободен, как птица! Впахиваю на сто процентов, чувствую себя отлично. Боли никакой нет, недостатка гибкости тоже. Здесь немного тяжелое поле, нагрузка на ахилл и на соседние мышцы приличная. Но несколько дней или пара недель — и я адаптируюсь. Пока что с командой тренируюсь одно занятие из двух, но это не ограничения, а просто продуманный подход. Мне увеличивают нагрузки постепенно, и к возобновлению сезона я должен быть полностью готов», — сказал он.

С 12 января ЦСКА проводит тренировочный сбор ЦСКА в испанском Кампоаморе. Первую встречу после возобновления сезона армейцы проведут 26 февраля со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ сезона 2021/22. После 18 туров красно-синие набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.