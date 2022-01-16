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Магнуссон: «Треск в момент разрыва ахилла был такой, что слышали Акинфеев с Щенниковым»

Магнуссон заявил, что должен быть полностью готов к возобновлению сезона
Карен Саркисян
Корреспондент
Хердур Магнуссон.
Фото Официальный сайт ЦСКА

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон вспомнил о своей травме, полученной в матче 24-го тура РПЛ сезона-2020/21 с «Тамбовом» (1:2).

«Было ощущение, что кто-то ударил меня сзади по ноге, — приводит слова Магнуссона пресс-служба ЦСКА. — Я обернулся, но никого рядом не было. И тогда понял, что скорее всего порвал ахилл. Боль была только мгновение, в момент «удара», то есть разрыва. Треск в момент разрыва ахилла был такой, что слышали Акинфеев с Щенниковым. Игорь первым сразу позвал врачей, потому что понял, что есть опасность серьезной травмы. Сам я ничего не слышал, была только секундная боль. Когда лежал на газоне, попробовал подвигать голеностопом и осознал, что почти не могу этого сделать, только чуть-чуть. А когда встал, было странное чувство, как будто я стою прямо на своей вертикально уходящей вниз кости. Это было очень некомфортно».

Защитник рассказал о своем состоянии после восстановления от травмы.

«Я свободен, как птица! Впахиваю на сто процентов, чувствую себя отлично. Боли никакой нет, недостатка гибкости тоже. Здесь немного тяжелое поле, нагрузка на ахилл и на соседние мышцы приличная. Но несколько дней или пара недель — и я адаптируюсь. Пока что с командой тренируюсь одно занятие из двух, но это не ограничения, а просто продуманный подход. Мне увеличивают нагрузки постепенно, и к возобновлению сезона я должен быть полностью готов», — сказал он.

С 12 января ЦСКА проводит тренировочный сбор ЦСКА в испанском Кампоаморе. Первую встречу после возобновления сезона армейцы проведут 26 февраля со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ сезона 2021/22. После 18 туров красно-синие набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/hordur-magnusson-tresk-v-moment-razryva-akhilla-byl-takoy-chto-slyshali-akinfeev-s-shchennikovym/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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