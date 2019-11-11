Бывший защитник «Днепра», ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун поделился мнением о расистском скандале в матче украинской премьер-лиги «Шахтер» — «Динамо» (1:0). Болельщики киевского клуба, как сообщалось ранее, позволили себе проявления расизма в адрес Дентинью и Тайсона. После того, как Тайсон показал фанатам средний палец, он был удален. Шершун раскритиковал как болельщиков, так и Тайсона.

— С расизмом нужно бороться, — цитирует Шершуна «Динамомания». — Болельщики не должны так себя вести. Но и футболисты тоже. Получается, что Тайсон в ответ показывает непристойный жест и выбивает мяч в сторону болельщиков. Я в свое время играл в России, и тоже были провокации, но я никогда не позволял себе так себя вести. Не обращал внимание, что там выкрикивали. В каждом матче кому-то что-то кричат, если футболисты будут постоянно отвечать, то будут получать красные карточки.

Расизм на Украине. Игроку «Шахтера» ухали, он в ответ показал средний палец фанатам