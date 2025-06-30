Шайхутдинов и Боков покинули ЦСКА

Голкиперы ЦСКА Владимир Шайхутдинов и Данила Боков покинули команду, сообщает клубная пресс-служба.

Шайхутдинов продолжит карьеру в «Волге». Боков покидает ЦСКА в связи с истечением контракта.

Оба вратаря — выпускники академии армейского клуба, которая не раз побеждала в Молодежной футбольной лиге.

В прошедшем сезоне ЦСКА завоевал Кубок России и бронзовые медали РПЛ.