30 июня, 13:18

Шайхутдинов и Боков покинули ЦСКА

Камила Абдурахманова
корреспондент
Футболист Владимир Шайхутдинов
Владимир Шайхутдинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкиперы ЦСКА Владимир Шайхутдинов и Данила Боков покинули команду, сообщает клубная пресс-служба.

Шайхутдинов продолжит карьеру в «Волге». Боков покидает ЦСКА в связи с истечением контракта.

Оба вратаря — выпускники академии армейского клуба, которая не раз побеждала в Молодежной футбольной лиге.

В прошедшем сезоне ЦСКА завоевал Кубок России и бронзовые медали РПЛ.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ

Источник: ФК ЦСКА
Владимир Шайхутдинов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
  • belhoplov

    Жаль Данилу Бокова! Руководство ЦСКА могло бы отнестись к своему парню более чутко и внимательно! Хотя бы помогли трудоустроиться в хорошую команду! А то получается что-то вроде "увольнения по сокращению штатов". Может быть, он вернётся в "Чайку", где уже играл в аренде...

    30.06.2025

  • belhoplov

    Жаль Данилу Бокова! Руководство ЦСКА могло бы отнестись к своему парню более чутко и внимательно! Хотя бы помогли трудоустроиться в хорошую команду! А то получается что-то вроде "увольнения по сокращению штатов".

    30.06.2025

  • al-an-ko

    Останутся Тороп и Баровский

    30.06.2025

  • Alexey Tarasov

    К сожалению ему не повезло со временем Игорь был в порядке и у Ильи не было большого шанса себя проявить:pensive: ?-и очень жаль что так получилось:pensive: А у молодых могут быть шансы-себя проявить:point_up:??И надо воспользоваться ими-если-хотят играть за основу:point_up:?? ??????Со всем уважением к Владиславу-но пока он не тянет на железного N1

    30.06.2025

  • zg

    Всем бы так хотелось,но......

    30.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Скорее на стороне возьмут-Но хотелось чтобы Свои играли:100:

    30.06.2025

  • m_16

    У вас Помазун тоже долго ждал, пока Игорь завершит играть. В итоге Помазуну скоро 29 исполнится.

    30.06.2025

  • Vlаdimir

    Жаль, хорошие вратари, но сидеть на скамейке не дело.

    30.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Хорошо если так:point_right:Но всё будет зависеть от гл. тренера:100:.А с ним пока непонятка:point_right:Как.надолго пришёл новый? И что будет в дальнейшем?

    30.06.2025

  • Немальчиш

    ... Шайхутдинов, видимо. Он в аренде, ставку, видимо, делают на него.

    30.06.2025

  • zg

    Тогда,по славной традиции нашей РПЛ,выкупят обратно!)

    30.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Не гоже своими воспитанниками разбрасываться:rage:Я понимаю что всем места не хватит-но можно всегда найти выход:100: Игорь-завершит играть и кто останется? Владислав и ?

    30.06.2025

    Источник: Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго» о переходе в «Зенит»
