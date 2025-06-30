Футбол
30 июня, 13:25

Источник: Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго» о переходе в «Зенит»

Алина Савинова

Полузащитник «Фламенго» Жерсон дал согласие на переход в «Зенит» перед матчем 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Баварией» (2:4), сообщает Legalbet со ссылкой на источники в бразильском клубе.

По информации источника, 28-летний футболист рассказал партнерам по команде, что хотел бы снова попробовать себя в Европе, а также заявил, что его трансфер в «Зенит» — решенный вопрос.

Жерсон выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча, забив 19 мячей и отдав 34 голевые передачи. Вместе с командой футболист дважды становился чемпионом Бразилии, выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ
Источник: Legalbet
    Юрист Писарского выступил с заявлением на фоне слухов о причастности игрока к ставкам
