Шатов: «Урал» мог рассчитывать на большее, но ничья тоже хороший результат»

Полузащитник «Урала» Олег Шатов после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:2) отметил справедливость результата. По его словам, эта игра придаст толчок команде.

«Мы бы не согласились на такой счет, если бы нам о нем сказали перед игрой. Играли достаточно хорошо с командой, которая набрала ход, — отметил Шатов. — Мы бы могли рассчитывать на большее, но ничья тоже хороший результат.

Справедливый счет по игре? Думаю, да. У нас были моменты в первом тайме. Мы хотели сохранить счет, но получили пенальти в свои ворота. Будем делать выводы. Сегодняшняя игра — большой толчок для нас. Нам надо добирать очки, чтобы остаться в РПЛ. Мы понимали, что у нас будут шансы. Считаю, что мы показали достаточно качественную игру».