«Фол на мне был». Нападающий ЦСКА рассказал об эпизоде матча с «Уралом»

Нападающий ЦСКА рассказал о двух эпизодах с ВАР в конце матча с «Уралом»

Нападающий ЦСКА Егор Ушаков рассказал об эпизоде в конце матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (2:2), в котором на нем заработали пенальти.

— На что рассчитывали перед игрой? Думали, что придется спасаться?

— Не думали, были настроены на победу. Так бывает в футболе. Слава богу забрали очко.

— Расскажи про эпизод пенальти с собой.

— Фол на мне был. А в нашу сторону пенальти не было. ВАР зафиксировал это.

— Можешь прокомментировать неназначенный пенальти, когда было подозрение, что ты нарушаешь?

— Он ударил той ногой, которой бил по мячу, по мне, а потом упал. Я был уверен, что не пенальти.

— Удивился решению, ведь судья чаще всего после просмотра ВАР изменяет свой вердикт?

— Я сам видел, что пенальти не было. Был спокоен.

— Ты давно не играл. Как по ощущениям провел встречу?

— Дали шанс. Хочу спасибо врачам, год не играл. Спасибо семье, девушке. Спасибо за поддержку.