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9 октября, 15:55

Денис Маслов: «Торпедо» не вылетит!"

Экс-президент «Торпедо» Маслов оценил результаты клуба в текущем розыгрыше чемпионата России
Дмитрий Барулев
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Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал «СЭ» выступление клуба в текущем сезоне.

— Можно ли сейчас похвалить команду за выступление?

— Мы вышли в РПЛ и вы ждете, чтобы мы всех выигрывали сразу. Вспомните календарь. С кем мы начинали? «Сочи», «Динамо». Конечно, нам было тяжело. Сейчас будет где-то полегче, команда наберет ход. Я говорил, что мы наберем свои очки. Где-то незапланированно потеряли. Но кто ждал победу над ЦСКА? А она пришла. Все наладится! Все будет неплохо!

— Как вы оцениваете шансы клуба на то, чтобы остаться в РПЛ?

— Оцениваю так, как и оценивал. «Торпедо» не вылетит!

— Какие ожидания от матча?

— Хотелось бы посмотреть футбол. Видел несколько матчей «НН». Михаил Михайлович строит замечательную команду. Они классно выходят из обороны. У них получается игра впереди, есть длинный и короткий пас. Интересная мысль. Видел несколько последних игр «Торпедо». У них тоже что-то начинает складываться. Сегодня не играет лучший игрок команды Эркинов. Будет тяжело, но хотелось бы увидеть футбол!

«Торпедо» занимает 16-е место с 5 очками в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Денис Маслов
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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