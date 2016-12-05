17:33 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Уход Гончаренко? Все станет ясно 8 декабря"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал появившуюся информацию о том, что Виктор Гончаренко объявил об уходе из команды. Ранее сообщалось, что 39-летний специалист может возглавить ЦСКА в случае ухода Леонида Слуцкого.

– Гончаренко объявил об уходе?

– Сейчас не готов ничего комментировать. Официальная информация для СМИ появится 8 или 9 декабря. Пока все, – сказал Газизов. – Сегодня мы просто поблагодарили ребят за проведенную первую часть сезона, пожелали им хорошо отдохнуть и выразили надежду, что во второй части они еще прибавят.

– То есть Гончаренко не прощался с командой?

– Нет.

Заметим, что 7 декабря ЦСКА проведет заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", после которого Леонид Слуцкий может покинуть свой пост. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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KARIMOFF

я тоже не уверен до конца, что Слуцкий уйдёт.

18:45 5 декабря

Тополь-М

BATAMAN, а при чем здесь секрет Полишинеля? Все пока только слухи.

18:41 5 декабря

BATAMAN

Секрет Полишинеля какой-то.

18:33 5 декабря

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