Шамиль Газизов – о своем будущем в "Уфе": "Все могут покинуть клуб, если в нем работают"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не стал комментировать информацию о том, что клуб может покинуть главный тренер команды Дмитрий Кириченко, но высказался насчет своего будущего.

"Уфы" занимает 15-е место в чемпионате России, в 20 матчах набрав 16 очков. Этой весной команда потерпела три поражения подряд.

– Кириченко действительно близок к уходу с поста главного тренера? – вопрос Газизову.

– Не хочу комментировать.

– А почему?

– Вот так. Слухи не буду комментировать.

– А правда, что вы можете покинуть клуб?

– Все мы можем уйти когда-то.

– Сейчас велика вероятность, что вы уйдете?

– Не знаю. Все могут покинуть клуб, если в нем работают.

– Правда, что это может произойти уже скоро?

– Не знаю. Не мне решать.

– С руководством республики говорили на этот счет?

– Нет. Но мы контактируем с руководством. Всю серьезность положения все прекрасно понимают. Я такие ситуации проживал не раз, боролся. (Илья Андреев)

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