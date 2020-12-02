Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о возможном назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора железнодорожников. Сейчас эту должность занимает Василий Кикнадзе.

— На место Кикнадзе может подойти кто угодно— сказал Баринов в комментарии «СЭ». — Газизов из «Спартака» еще никуда не ушел, пока это все слухи, их я обсуждать не люблю. Не знаю, почему он может уйти, почему поссорился с Федуном, но, мне кажется, он человек очень профессиональный. Приход Газизова в «Локомотив» я даже обсуждать не буду, просто не верю слухам, что он уйдет из «Спартака». Если придет Газизов, я поздравлю его и себя тоже. Все это «хайли лайкли», давайте не будем создавать шума, чтобы не спугнуть удачу. Точно знаю, что Кикнадзе не тот человек, который может помочь «Локомотиву» в сложившейся ситуации. Кто может? Верните Наумова! Он человек, понимающий и разбирающийся в футболе. Газизов тоже профессиональный человек, многое понимает. Не хорошо только, что он с места на место прыгает, так нельзя. Хотя, любой каприз Федуна можно воспринимать, как угодно, он делает так, потом вот так. Сложно сказать, но Газизов и «Локомотив» — это как будто шутка интернетовская. Я готов голосовать за кого угодно, но только не за Кикнадзе и Смородскую, это мы уже знаем, проходили.

По информации «СЭ», 1 декабря прошла встреча владельца «Спартака» Леонида Федуна с Газизовым, по итогам которой они договорились о расторжении контракта с нынешним генеральным директором. Ожидается, что функционер доработает в клубе до 16 декабря.

«Локомотив» с 25 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ после 16 туров. В своей группе Лиги чемпионов команда Марко Николича располагается на последнем (четвертом) месте с тремя баллами.

(Анастасия Пастернак)