Орлов: «Почему Министр спорта определяет схему лимита?! Спросите тренеров! Я вообще за его отмену!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном введении нового лимита на легионеров.
— «Зенит» недолюбливают за перебор в составе легионеров, бразильцев. Если в следующем году ужесточат лимит, команда обрусеет.
— А у меня сразу возникает вопрос. Почему о новом лимите говорит министр спорта? РФС — общественная организация. Так дайте ей возможность высказаться! Где дискуссия? Удивительно...
Почему не узнали мнения тренеров? Именно они должны определять формулу. Насколько я знаю, большинство тренеров вообще выступают за отмену лимита!
— А вы?
— Я тоже за отмену. Когда-то же мы вернемся в европейские турниры. Посмотрите на составы ведущих клубов. Так там по 8-9 легионеров! А мы хотим с ними соперничать, создав искусственные условия для россиян? Есть здоровая конкуренция. Боритесь за место в составе. У того же Батракова это же получилось при нынешнем лимите. Сейчас ярко выглядит в «Крыльях» Раков. Значит, все возможно. Но я повторю свою мысль: учитывайте мнения тренеров! Поинтересуйтесь у них. Они отвечают за качество футбола, за результаты, за рост игроков. Они видят ситуацию изнутри. Общественная организация — РФС — сама должна определять принципы, по которым она живет. Не нужно решать приказами сверху. Через конкуренцию с сильными легионерами ты сможешь расти.
А если ужесточим лимит, будем выпускать больше россиян, сможем ли мы потом достойно смотреться в Европе?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2