13 августа, 17:45

Орлов: «Почему Министр спорта определяет схему лимита?! Спросите тренеров! Я вообще за его отмену!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном введении нового лимита на легионеров.

— «Зенит» недолюбливают за перебор в составе легионеров, бразильцев. Если в следующем году ужесточат лимит, команда обрусеет.

— А у меня сразу возникает вопрос. Почему о новом лимите говорит министр спорта? РФС — общественная организация. Так дайте ей возможность высказаться! Где дискуссия? Удивительно...

Почему не узнали мнения тренеров? Именно они должны определять формулу. Насколько я знаю, большинство тренеров вообще выступают за отмену лимита!

— А вы?

— Я тоже за отмену. Когда-то же мы вернемся в европейские турниры. Посмотрите на составы ведущих клубов. Так там по 8-9 легионеров! А мы хотим с ними соперничать, создав искусственные условия для россиян? Есть здоровая конкуренция. Боритесь за место в составе. У того же Батракова это же получилось при нынешнем лимите. Сейчас ярко выглядит в «Крыльях» Раков. Значит, все возможно. Но я повторю свою мысль: учитывайте мнения тренеров! Поинтересуйтесь у них. Они отвечают за качество футбола, за результаты, за рост игроков. Они видят ситуацию изнутри. Общественная организация — РФС — сама должна определять принципы, по которым она живет. Не нужно решать приказами сверху. Через конкуренцию с сильными легионерами ты сможешь расти.

А если ужесточим лимит, будем выпускать больше россиян, сможем ли мы потом достойно смотреться в Европе?

Комментатор Геннадий Орлов рассуждает о&nbsp;популярности двух клубов&nbsp;&mdash; &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Зенита&raquo;.«Зенит» сравнялся со «Спартаком» по популярности. А у Семака еще есть время догнать Романцева». Мнение Орлова

Геннадий Орлов
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
РИА Новости: экс-тренеры сборной России предложили Дегтяреву сократить число легионеров в РПЛ до 8-9 игроков в заявке
Аршавин — об изменениях в российском футболе: «Это мешает индустрии, будет тормозить развитие»
Черчесов: «Я бы разрешил 8-9 иностранцев в заявке, и самое главное, чтобы все они играть могли»
В «Локомотиве» заявили о готовности к ужесточению лимита: «У нас есть игроки»
Бабаев оценил идею поощрения клубов за доверие своим воспитанникам и молодым футболистам
Бабаев: «Мы все хотим, чтобы легионеры были как минимум на голову сильнее своих российских конкурентов»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bishevcky

    Похоже,ты банально наполеончик из палаты №6.Мне общение с тобой на фуй не нужно.

    14.08.2025

  • Alex Vik

    Предлагаешь купить всех? Ради бога.

    14.08.2025

  • Alex Vik

    Не судите министра! Ему нечем думать.

    14.08.2025

  • Zwolle

    Вмешательство государства в дела национальных футбольных федераций является прямым нарушением уставов ФИФА и УЕФА и грозит лишением членства в организациях. Если кто-то думает что нынешнее отстранение и лишение членства - это одно и то же, то я его огорчу. Совсем-совсем разные вещи с куда более печальными последствиями.

    14.08.2025

  • lvb

    И что делает на футболе с микрофоном какой-то музведущий? А Пашу Богданова я давно предлагаю перевести на "первый микрофон". В общем ты по своему уровню недалеко от "везде" со "сущего" и "чморо". Еще и минусишь как лошара. Похоже ты банально глор "Зенита", типа Вадика. Стоит ли с тобой общаться? Подумай сам. Хотя с с зенитовскими адекватами я в отличных отношениях. Думай, голова, картуз куплю. Хехе

    14.08.2025

  • lvb

    Тебе самому не смешно такое писать? Комментатор Михаил Крестинин извинился перед болельщиками ЦСКА за оговорку по ходу игры 3-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1). В частности, Крестинин охарактеризовал Сергея Семака с помощниками как «наш тренерский штаб». Отметим, что Михаил Крестинин является уроженцем Санкт-Петербурга. ? — Как относитесь к критике после матча «Зенита» и ЦСКА? — Все мои оправдания будут выглядеть ничтожными. Была допущена недопустимая оговорка. Я из Санкт-Петербурга, поэтому ассоциирую команду из Питера как клуб из моего родного города. Конечно, это недопустимо в эфире. Я могу только принести извинения болельщикам ЦСКА за подобное. Я не грыз ногти, ожидая гола «Зенита», всегда остаюсь профессионалом. Данная оговорка не являлась маркером моего пристрастного отношения к одной из команд. Всё из-за географического принципа, — приводит слова Крестинина Sport24.

    14.08.2025

  • VSHU

    А кто такой Орлов!!!

    14.08.2025

  • Saypin

    я тоже за отмену Орлова

    14.08.2025

  • hovawart645

    Коррупцию в Смене и Академии Зенита искорените - и будут вам новые аршавины.

    14.08.2025

  • GeKta

    Министру бы обратить внимание на детский спорт, а он лезет туда где подороже...

    14.08.2025

  • Gogy

    че, в Краснодаре большинство россиян? На кубок, что-ли?

    14.08.2025

  • bishevcky

    Крестинин-ведущий с Радио Зенит (довольно никчёмный сейчас ,на мой взгляд, канал). кажется,не местный , с очень натужным "юмором". Петровский очень квалифицированный музыкальный ведущий , специализирующийся на тяжёлом роке.Паша Богданов только на вид мальчик, 5-й десяток мужчине.

    14.08.2025

  • Gogy

    так по всей рпл питерские выпускники играют,и в Москве тоже. И кто из них стал уровня Аршавина? Балабол...

    14.08.2025

  • Garryman

    У других - Максимки и Антошки.

    14.08.2025

  • bandradio

    Ой, ну прям по всем остальным вопросам у нас советуются) И по введению FanID обсветовались)

    14.08.2025

  • Rais Zh

    Лимит урезают, потому что режут бюджет газпром клуба, на содержание 8 хороших легионеров на поле плюс в запасе не хватит денег. Российские клубы переплачивают ныне за топовых легионеров по известным причинам. Зенит вернется к старой схеме, когда будет перекупать лучших паспортистов для ослабления конкурентов

    14.08.2025

  • Rais Zh

    Правительство вносит предложение, решение будет принимать лига и РФС. Пусть попробуют отвергнуть предложение, когда почти все клубы учреждены гоструктурами и финансируются ими. Какой то умник из Урала попробовал открыть рот и его тут же вывели из состава директоров клуба

    14.08.2025

  • _моро

    дебил вдвойне, быдлота деревенская)

    14.08.2025

  • ФЕЛЛИНИ

    Гена,опомнись! Сколько в Локо легионеров на поле,3?А у Крыльев,5???Так там нет конкуренции россиян и иностранцев,играют сильнейшие!А в Зените как бы хорошо не играли россияне они реже будут выходить на поле,потому что бразилы и им подобные в этом клубе стоят бешенных денег и их надо отбивать хотя бы путем показов на публике этих легов.А играют эти леги подчас хуже некуда.А Краснодар, а Балтика,где достаточно россиян разве плохо играют? Ты на таблицу посмотри лишний раз, прежде чем рот раскрывать, балабол!!!

    14.08.2025

  • lvb

    ПНХ, "чморо", иди, парашу проведай, попробуй, понюхай, это же твоя пища)

    14.08.2025

  • lvb

    Хмм, никакого "автомата", сынку "взбешенный". Пару раз послушал оного Крестинина, удивился, откуда выкопали сего лузерито.. и теперь выключаю звук на домашних играх "Зенитушки". Петровский только для ленинградских кто-то, для остальных он ноунейм. Я только вчера оную фамилию услышал, без оценки,ибо через минут 5 у меня дома .. музыка играла, никаких Кретининых не слышно. А мальчика Богданова мне жалко, ему можно доверить "первый микрофон". Загнобили парня). Не бесись, думай)). Прежде чем минусить, глупенький))

    14.08.2025

  • bishevcky

    Его под автоматом заставляют слушать Крестинина и иже с ним и он мужественно терпит , хотя я и сам от Крестинина далеко не в восторег.Лёша Петровский не совсем ноунейм , а давно уже штатный ведущий на "нашем Радио" СПб, которого попросили друзья с Матч ТВ(по его словам) подменять Богданова.Кстати, не понимаю, что бредового в предложении ГСО для начала поинтересоваться мнением тренеров о лимите.

    14.08.2025

  • bolelschik.volga34

    газмяс без легионеров будет играть в ФНЛ.

    14.08.2025

  • Эстебан

    Ну ужесточат лимит, Геннадий Сергеевич, и что? У вас там Дуглас Сантос, который по-русски двух слов связать не может и за сборную России играть не собирается, уже вне лимита, с нужным паспортом. Так что не переживайте! Как понадобится, и другим латиносам штампик в паспортах поставят, хоть Барриосу, хоть Касьерре. Так что "Зенит" в любой лимит спокойно впишется. Зато граждан РФ на южноамериканском континенте прибавится.:blush:

    14.08.2025

  • bishevcky

    Кого ты спрашиваешь?Бенадёжного хроника.

    14.08.2025

  • _моро

    памперс, ты просто дебил

    14.08.2025

  • zg

    Дык они ноунеймы!Они могли быть,но их нет!))))

    13.08.2025

  • OT22O

    Старость не в радость.

    13.08.2025

  • novick

    Министр спорта, далекий от спорта, выполняет указание сверху. И только.

    13.08.2025

  • HodorVor

    балаган - вот все, что российский футбол из себя представляет

    13.08.2025

  • Фирсыч

    Гдеж ты бакс брал за 90 копеек? Блатной мажорик был?

    13.08.2025

  • hattabych

    Я тоже удивлен. Почему министр спорта? Почему не Газпром?

    13.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Скоро ожидаются директивы на тему легионеров, потолка зарплат и тд, и возможно, что ГеннадьСергеич решит, ,, что плохого в том, что Зенит обрусеет- ничего нет ),, вспомнит про школу,, Смена,, ...Подождём, до паузы между 1 и 2 кругом, решения будут в этот период, так слышал.. и не от Орлова) :point_left:

    13.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо

    13.08.2025

  • МАО

    Можно по именам - новые Аршавины. Кержаковы. Денисовы и Малофееевы. загубленные Зенитом.

    13.08.2025

  • Millwall82

    не факт что сам))) уже не первая, десятая, 20 или 30 смерть. Топ-менеджмента РФ.

    13.08.2025

  • spartsmen

    спасибо на добром слове. я стараюсь. без подробностей :) и тебе не хворать, в натуре :muscle:

    13.08.2025

  • Millwall82

    ну я о здоровье, у спортсменов оно не особо хорошее под старость лет. А синька это такое. Особенно после 40. Ну или даже 35. Если чуть-то можно, но если чуть в запой не перерастает. Я об этом. Сам уже лет 5 "сухой", даже в стресс вижу где-то выход, а не желание бухнуть. Лучше с радости, но и радостей сейчас если только бытовые. Так что, береги себя.

    13.08.2025

  • Горын

    И я о том. Испания.Франция, Перу, половины Африки и Азии получали предупреждения за это. Дегтярёву лучше заткнуться. Министр, блин.

    13.08.2025

  • hottie

    Дегтярев или возомнил себя знатоком организации футбола или просто сверху спустили приказ на основе традиционных ценностей, а он озвучил. Не тот министр застрелился походу.

    13.08.2025

  • spartsmen

    не дружище, я молодым блюл режим, играл в двух турнирах параллельно, ещё в наст. теннис, а ещё работал по специальности :)) заработал 0,1 зрения на один глаз, компресс спины, мениск, кресты и боковую. от чего и закончил. так что мал по малу на старости имею право на соточку, на фиг :)

    13.08.2025

  • NapoliFC

    Кстати отличный повод и потом не пускать никуда клубы и сборную.

    13.08.2025

  • Millwall82

    синька не поможет) лучше на турничок или пробежка там с велосипедом. Рыбалка какая, женщина красивая. А синька это дело мелодых, хотя и им это не надо.

    13.08.2025

  • spartsmen

    честно говоря, в этом не классически капиталистическом, а сословно-феодальном общинно-озерковском обществе даже на день вперёд ничего не предполагаю. надежда только одна ... а, нет никаких надежд. убытки газпрёма сам знаешь какие, но за счёт повышения тарифов на профилактики и монополизацию обслуживания бабла у них только прибавилось. так же будет и с бензином, и с перевозками. безнадёга, бля. выпью, что ли...

    13.08.2025

  • fullerist

    Министру спорта полагается заботиться о развитии спорта в стране, а не о победах голубогазых. С его мнением можно не соглашаться, но, в отличие от недоумка Орлова, от не только имеет полное право его высказывать, но может и должен на своем мнении настаивать. А Орлов может разве что в какой-нибудь пивняк пойти (их в Питере немало), дрябнуть сотку-другую и с завсегдатаями потрендеть о чем-то

    13.08.2025

  • Millwall82

    предположение, скорее всего будет как с букмекерами и некими "отчислениями" на развитие российского спорта. Но только уже с клубов, агентов и неадекватных зарплат. Гершковичу и ко очень понравится)

    13.08.2025

  • spartsmen

    блин, дружище, дык коррупция везде, даже страшно сказать , где. а кто, блин, виноват, и что, ептыть, делать? я бы вернулся в ссср с зарплатами 200-600 рублей. но то такое, мечтательное ... а бакс я брал за 90 копеек, когда припёрло.

    13.08.2025

  • совва

    Гена, а что ты против? Зенит паспорта штамповать не успевает?))

    13.08.2025

  • Millwall82

    все же Россия или РФ на крайний случай. Проблема не в этом, а вто что это один из способов коррупции и обхода всего. Мафия агентов, кто их покрывает, откаты, ну все как любим. И это решение исключительно коррупционное. Ну а что касается потолка, это утопия. В СКА и хоккее он по идеи должен был быть))) ну и?) Плевать госкорпации на потолки будут, ну или в "черную" выдавать. А формально 50 тысяч рублей им платить) Налоговую не спросят) как и всех этих банно-прачечных мальчиков.

    13.08.2025

  • spartsmen

    ПОТОЛОК. и пусть возводят до потолка. всем. тут просто дело хуже - расеяния перестала рожать игроков пачками. только единицами раз в пятилетие. ну дык придётся потерпеть. как по мне, нынешние бюджеты клубов - издевательство над хоть и тупым быдлом, но тем не менее населением расеянии. --- не обвиняйте в оскорблениях. моя родина - советский союз.

    13.08.2025

  • Горын

    А хо, не хо?

    13.08.2025

  • Millwall82

    не будет, потому что большинство воспитанников школ не идут в большой футбол, ну слабенькие они для него, максимум пердив-втордив. И это проблема. Даже в лучших академиях страны. Плюс сложности перехода из юниорского футбола во взрослый.

    13.08.2025

  • Горын

    А сам не хочешь пофинансировать? Пиндабол.

    13.08.2025

  • lvb

    Кто сказал, дракоша? Я этого не говорил. Ты конспиролог, за всех домысливаешь?)

    13.08.2025

  • Горын

    За вмешательство правительства в дела РФС, можно вообще забыть о возвращение в УЕФА и ФИФА. Следят там за этим строго.

    13.08.2025

  • Millwall82

    неа, это уже не первый такой лимит. Был 10 лет назад, и кто играл в топ-клубах? Правильно, достаточно сильные леги, но достаточно некудышные паспортисты. Ну это когда АВБ в бешенство пришел, правда из-за того что за неделю до старта подобное продавили. Ну и з.п. буратим возвели в 2,5млн до 5 млн (Кокорин) евро. Совсем конечно "рыночные" и з.п. и стоимость.

    13.08.2025

  • Горын

    Ага, Шнякин и прочее фуфло лучше.

    13.08.2025

  • spartsmen

    всегда задаю вопрос: а накручивание цен работает только в отношении расеянцев? на иностранцев не распространяется? а потолок зарплат может помочь тогда? вопросы риторические. хотя, как по мне, пусть зенит, спартак, краснодар и динамо разорвут внутренний рынок на клоки, но остальные клубы будут играть с вменяемыми игроками на вменяемых зарплатах. и скоро безумие богатеев сойдёт на нет. пока не попробуешь - не проверишь.

    13.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Конкуренция в любом случае будет,при лимите или без!То,что у нас фшм строгают буратин,не ставя технику работы с мячом до хорошего состояния!

    13.08.2025

  • Александр Коваль

    Я думаю потому, что у нас почти нет частных клубов. Как только Гена ты начнёшь финансировать российский футбол, тебя сразу спросят.

    13.08.2025

  • lvb

    Проще самого ГСО "отменить", чем читать эти бредни 80-летнего старца. Пусть несет свою привычную "пургу" на домашних играх "Зенита". Даже такой ГСО много лучше чем лошара Кретинин/Крестинин-балабол, глор "Зенита" , ноунейм Петровский или 10 лет бегающий вдоль поля Богданов. "Дорогая редакция", пусть лучше ГСО пургует в ВК, чем Вас позорит))

    13.08.2025

  • spar001

    "Посмотрите на составы ведущих клубов. Так там по 8-9 легионеров!"... почему мы сразу начинаем сравнивать себя с их топ-клубами?!... может все-таки ближе к земле, г-н Орлов?... надо сравнивать наши ведущие команды не с их ведущими, а со второй половины таблицы, так будет правильнее и и это не связано с санкциями, эта тенденция проявилась давно... а насчет лимита, лично я согласен, он не нужен, в отличие от потолка зарплат...

    13.08.2025

  • Millwall82

    ну лимит это чистый блат и накручивания цен и зп футболистам, отсутствие конкуренции, и порождение новых Кокориных. В равных условиях они обитали в пердиве. Я за сильных и талантливых российских футболистов, но не за продвижение крайне посредственных лиц и их агентов. А то и крайне слабых футболистов. Слабые пусть играют на кфк, медиафутболе, втордиве. Когда у тебя хорошая школа, ты готов к конкуренции с сильнейшими в мире, когда тебе не нужен блат что бы доказать талант, тогда ты скорее всего российский хоккеист, а не футболист.

    13.08.2025

  • hovawart645

    Они там все больны! Сгубили целые поколения питерских "аршавиных-кержаковых" - и продолжают булки раздвигать перед смуглянками.

    13.08.2025

  • spartsmen

    не прудон, а какфункций

    13.08.2025

  • Слоноул

    Всё правильно, ибо как говороил тов Прудон: «Анархия — мать порядка»!

    13.08.2025

  • spartsmen

    25 педров в составе любого клуба - мечта геши ... правда педры - только в зеньке. у остальных - педрульки, педриньи и педраки.

    13.08.2025

    • «Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»

    Газизов о несостоявшемся переходе Пальцева в «Спартак»: «Принимать решение за сутки непрофессионально»
