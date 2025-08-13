Орлов: «Почему Министр спорта определяет схему лимита?! Спросите тренеров! Я вообще за его отмену!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном введении нового лимита на легионеров.

— «Зенит» недолюбливают за перебор в составе легионеров, бразильцев. Если в следующем году ужесточат лимит, команда обрусеет.

— А у меня сразу возникает вопрос. Почему о новом лимите говорит министр спорта? РФС — общественная организация. Так дайте ей возможность высказаться! Где дискуссия? Удивительно...

Почему не узнали мнения тренеров? Именно они должны определять формулу. Насколько я знаю, большинство тренеров вообще выступают за отмену лимита!

— А вы?

— Я тоже за отмену. Когда-то же мы вернемся в европейские турниры. Посмотрите на составы ведущих клубов. Так там по 8-9 легионеров! А мы хотим с ними соперничать, создав искусственные условия для россиян? Есть здоровая конкуренция. Боритесь за место в составе. У того же Батракова это же получилось при нынешнем лимите. Сейчас ярко выглядит в «Крыльях» Раков. Значит, все возможно. Но я повторю свою мысль: учитывайте мнения тренеров! Поинтересуйтесь у них. Они отвечают за качество футбола, за результаты, за рост игроков. Они видят ситуацию изнутри. Общественная организация — РФС — сама должна определять принципы, по которым она живет. Не нужно решать приказами сверху. Через конкуренцию с сильными легионерами ты сможешь расти.

А если ужесточим лимит, будем выпускать больше россиян, сможем ли мы потом достойно смотреться в Европе?