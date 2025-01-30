Шамар Николсон: «За мое время в клубе, этот «Спартак» является самым сильным»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился мнением об уровне красно-белых под руководством Деяна Станковича.

— Хотелось спросить вас о словах Александра Кокорина, который назвал уровень РПЛ говном. Вы сейчас играете здесь, а до этого играли также во Франции. Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с топовыми чемпионатами?

— Как вы видели, игроки из российского чемпионата уезжали и в Испанию, и в другие лиги. Для меня лично, с моей точки зрения, это не простая лига, а довольно сильный чемпионат. Любой игрок может сказать это вам.

— Если бы на следующий день российские клубы допустили к европейским турнирам, такие как Лига чемпионов, Лига Европы и другие, то чего бы вы могли добиться в них со «Спартаком», если бы это произошло завтра?

— Знаете, это было бы хорошо для нас. Я думаю, каждый бы хотел играть в этих турнирах. Смотря на то, что было раньше, российские клубы неплохо показывали себя в Европе, и «Спартак» был хорош в Лиге Европы в группе с «Наполи» и другими командами, а это топовые клубы.

— Как вы считаете, за все время, что вы являетесь игроком «Спартака», сейчас это самый сильный «Спартак», что вы видели или нет?

— Да, сейчас он самый сильный. Выделить что-то конкретно сложно, ведь каждая часть команды важна, но, наверное, самое важное — это тренер и то, как он сплотил команду.