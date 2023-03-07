Шалимов сравнил Дзюбу с Холандом

Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал исход матча 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».

«При обороне «Ростов» играл 5-4-1, Глебов садился на позицию центрального защитника. А в атаке Байрамян играл под Голенковым и Комличенко. От стиля «Ростов» отходит из-за плохого поля — минимум розыгрыша, много длинных передач. Отдельно по Дзюбе — он в створе ворот отыграл всю игру, минимум уходил в углы поля. До него мяч мало доходил, но когда доходил, Артем находился в позиции, откуда можно угрожать воротам. Классический пример того, как должен играть центрфорвард — Холанд. Минимум касаний, максимум голов. Надо отметить и терпение Дзюбы, который много ждал мяча, не уходил в углы и не начинал помогать всем и сразу. Но то, как играла оборона «Ростова» в этих матчах — удивительно. В первом случае Дзюба подставил клюшку чуть ли не во вратарской, второй гол — нечто: у мяча, в штрафной, было 8 игроков «Ростова», и никто не смог выбить мяч. Дзюба, конечно, молодец, но то, как ростовчане играли в обороне — за гранью. Удивил и Осипенко, который решил подсказать арбитру, что был фол, остановился — и Пиняев убегал один в один. Думаю, после матча Карпин устроил разнос», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 18 туров «Ростов» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Локомотив» — 13-й (16 очков).