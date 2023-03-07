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Сегодня, 17:48

Шалимов сравнил Дзюбу с Холандом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал исход матча 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».

«При обороне «Ростов» играл 5-4-1, Глебов садился на позицию центрального защитника. А в атаке Байрамян играл под Голенковым и Комличенко. От стиля «Ростов» отходит из-за плохого поля — минимум розыгрыша, много длинных передач. Отдельно по Дзюбе — он в створе ворот отыграл всю игру, минимум уходил в углы поля. До него мяч мало доходил, но когда доходил, Артем находился в позиции, откуда можно угрожать воротам. Классический пример того, как должен играть центрфорвард — Холанд. Минимум касаний, максимум голов. Надо отметить и терпение Дзюбы, который много ждал мяча, не уходил в углы и не начинал помогать всем и сразу. Но то, как играла оборона «Ростова» в этих матчах — удивительно. В первом случае Дзюба подставил клюшку чуть ли не во вратарской, второй гол — нечто: у мяча, в штрафной, было 8 игроков «Ростова», и никто не смог выбить мяч. Дзюба, конечно, молодец, но то, как ростовчане играли в обороне — за гранью. Удивил и Осипенко, который решил подсказать арбитру, что был фол, остановился — и Пиняев убегал один в один. Думаю, после матча Карпин устроил разнос», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 18 туров «Ростов» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Локомотив» — 13-й (16 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shalimov-sravnil-dzyubu-s-holandom/
Артем Дзюба
Игорь Шалимов
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
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Спартак – Факел
 - : -
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Ахмат – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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