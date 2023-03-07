Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:49

Шалимов — о пенальти в матче «Ахмат» — «Оренбург»: «Тимофеев сам обалдел от такого подарка»

Шалимов отреагировал на спорные решения арбитра в матче РПЛ «Ахмат» — «Оренбург»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал решения арбитра в матче «Ахмат» — «Оренбург» (3:1) в 18-м туре РПЛ.

«Очень удивлен. На мой взгляд, иногда люди с ВАР влезают в моменты, в которых легко разбирается рефери в поле. Вы видели лицо полузащитника грозненцев Тимофеева после этого пенальти — он сам, по-моему, обалдел от такого подарка. Реакция игроков обеих команд после «нарушения» однозначна, никто руки не поднял, никто не возмущался. И тут бабах — смотрим ВАР», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Арбитром на матче работал Евгений Турбин. В концовке первого тайма он назначил одиннадцатиметровый в ворота «Оренбурга» за фол Сивакова, который случился за пределами поля. Бернард Бериша реализовал пенальти, установив счет 2:0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shalimov-prokommentiroval-spornoe-reshenie-sud-i-v-matche-ahmat-orenburg/
Игорь Шалимов
ФК Ахмат
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Генменеджер «Вашингтона» рассказал, о чем говорил с Овечкиным перед дедлайном НХЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Добровольцы получат документы ветерана боевых действий единого образца
В ДНР рассказали о положении российских сил в Артемовске
Против блогера Лерчек и ее мужа возбудили дело за неуплату налогов на 300 млн рублей
Reuters рассказало о просьбе Киева поставить кассетные боеприпасы МК-20
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Шалимов сравнил Дзюбу с Холандом
«Спартак» — «Урал»: «СЭ» выяснил, кто не засчитал гол Соболева, и что проверял ВАР
Агент — о будущем Джорджевича: «Пока не было никаких разговоров по продлению контракта»
«Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче против «Ахмата»
Каманцев объяснил, как можно снизить количество судейских скандалов в российском футболе
Каманцев сравнил ошибку судьи Мешкова с нереализованными пенальти Промеса в матче против «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов сравнил Дзюбу с Холандом
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости