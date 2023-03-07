Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал решения арбитра в матче «Ахмат» — «Оренбург» (3:1) в 18-м туре РПЛ.

«Очень удивлен. На мой взгляд, иногда люди с ВАР влезают в моменты, в которых легко разбирается рефери в поле. Вы видели лицо полузащитника грозненцев Тимофеева после этого пенальти — он сам, по-моему, обалдел от такого подарка. Реакция игроков обеих команд после «нарушения» однозначна, никто руки не поднял, никто не возмущался. И тут бабах — смотрим ВАР», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Арбитром на матче работал Евгений Турбин. В концовке первого тайма он назначил одиннадцатиметровый в ворота «Оренбурга» за фол Сивакова, который случился за пределами поля. Бернард Бериша реализовал пенальти, установив счет 2:0.