Силкин: «Сейчас РПЛ не представляет никакого интереса. Я лучше посмотрю АПЛ»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу раскладов в РПЛ.

«Сейчас РПЛ не представляет никакого интереса для болельщика, думаю, что уже и так понятно, кто станет чемпионом. Я лучше посмотрю АПЛ, чем игры наших команд. Жаль, что все так получается у нас. Думаю, что за тройку будет борьба, есть много команд, которые захотят быть в топ-3, но вот и вся борьба. Интриги нет», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. По итогам 17 туров чемпионата России лидирует «Зенит» с 42 очками. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35 очков).