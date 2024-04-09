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Грушевский — о продлении контракта с Чаловым: «Пожелаю ему успешного завершения карьеры в ЦСКА»

Сергей Жуков
корреспондент
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Артист и известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» отреагировал на продление контракта нападающего Федора Чалова с московским клубом.

«Такое продление на полгода позволяет клубу рассчитывать на появление покупателя. Очевидно, что Федор мечтает поиграть в Европе. ЦСКА хотел бы, чтобы он отправился осуществлять свою мечту не задарма, а за какую-то сумму. Думаю, что в его контракте будет прописана сумма, за которую его может купить зарубежный клуб. «Зенит», конечно, может позволить себе все, но думаю, что это будут другие деньги. Дальше все будет зависеть от Федора. Если он будет играть, как после возобновления чемпионата, то с покупателями могут быть большие проблемы», — сказал Грушевский «СЭ».

Федор Чалов. ЦСКА продлил контракт с Чаловым

Также Грушевский поделился мнением о перспективах Чалова в европейском клубе.

«Федор должен понимать, что проиграть конкуренцию в европейском клубе — это не то же самое, что проиграть конкуренцию в ЦСКА. Таких комфортных условий, как в ЦСКА, в Европе не будет. Я ему пожелаю успешного завершения карьеры в ЦСКА. Если Федор забьет еще десяток голов до окончания сезона, то хейтеры будут посрамлены и замолчат. Будем надеяться, что разрешение этого трансферного казуса благоприятно отразится на его игре. Чалов способен принести пользу ЦСКА в концовке этого сезона», — добавил Грушевский.

В этом сезоне Чалов провел 22 матча в РПЛ, забив 9 голов и сделав 3 голевые передачи.

ЦСКА после 22 туров РПЛ набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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