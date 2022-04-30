Шалимов оценил игру «Урала» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил игру команды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо (3:2).

— Хороший матч. Но что мешает обыгрывать дома те же «Крылья Советов»?

— Мы поменяли схему, если вы обратили внимание. Как только у нас появилась десятка — Шатов, который набрал хорошую форму, мы сразу перешли на игру в четыре защитника, добавили одного игрока в середину. Егорычева перевели на место правого защитника, он тоже может играть в комбинационный футбол. У нас есть игроки, которые могут играть в этот футбол. Второй матч проводим удачно. Сейчас, если мы посмотрим, у нас опытная команда: всегда 2-3 молодых игрока. Все остальные имеют опыт игры в РПЛ.