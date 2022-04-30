На 84-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Урал» (2:3) арбитр Павел Кукуян ошибочно определил, что защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев нарушил правила, и наказал его вторым предупреждением и 11-метровым ударом.

Главный тренер динамовцев Сандро Шварц, как мне рассказал знакомый, видевший происходившее с трибуны, быстро посмотрел видеозапись и попросил Скопинцева не уходить в подтрибунное помещение. Он раньше видеоарбитров понял, что судья ошибся.

Действительно уже вскоре видеоассистенты Алексей Амелин и Александр Богданов провели проверку и предложили Кукуяну посмотреть повторы. Арбитр убедился, что после удара Рафала Аугустыняка Скопинцев не играл рукой. Она находилась в естественном положении. Пенальти и удаление были отменены.