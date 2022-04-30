«Он никогда не скажет, что не справляется с работой». Мостовой раскритиковал Слуцкого после поражения от «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. В 27-м туре Тинькофф РПЛ казанцы на своем поле уступили «Сочи» (0:6).

«Слуцкий по полной программе справляется со своей работой. Многие ждут, что он наконец проявит качества, которые он любит и скажет, что он не справляется со своей работой. Поверьте мне, он этого никогда не сделает. Для «Рубина» было бы лучше, если бы Слуцкий еще давно покинул команду. Им нужен футбольный человек. Легионеры у всех уехали. В каком месте у Слуцкого самая пострадавшая команда? У них уехало три человека. Никто их фамилий даже не знает», — сказал Мостовой «СЭ».

«Сочи» поднялся на третье место, обогнав ЦСКА, который завтра в гостях сыграет с «Ахматом». Рубин занимает 11-е место и находится в одном очке от зоны стыковых матчей.