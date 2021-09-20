Гильерме вышел на второе место по матчам за «Локомотив» — впереди только Лоськов
Матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0) стал для вратаря Гильерме 292-м в составе «Локомотива» в высшем дивизионе.
Голкипер сборной России вышел на второе место в списке гвардейцев московской команды, обойдя Владимира Маминова. Чаще в красно-зеленой форме на матчи чемпионата России выходил только один игрок — Дмитрий Лоськов — 322 раза.
Лидеры по матчам за «Локомотив» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Амплуа
|
Годы
|
Матчи
|
Дмитрий Лоськов
|
Россия
|
Полузащитник
|
1997-2007, 2010-2012, 2016
|
322
|
Гильерме
|
Бразилия/Россия
|
Вратарь
|
2009-н.в.
|
292
|
Владимир Маминов
|
Россия/Узбекистан
|
Полузащитник
|
1993-2008
|
291
|
Сергей Овчинников
|
Россия
|
Вратарь
|
1992-1997, 2002-2005
|
277
|
Юрий Дроздов
|
Россия
|
Полузащитник
|
1993-2003
|
254
|
Сергей Гуренко
|
Белоруссия
|
Защитник, полузащитник
|
1995-1999, 2003-2008
|
254
|
Игорь Чугайнов
|
Россия
|
Защитник
|
1994-2001
|
234
|
Дмитрий Сычев
|
Россия
|
Нападающий
|
2004-2012
|
224
|
Ренат Янбаев
|
Россия
|
Защитник
|
2007-2017
|
206
|
Олег Пашинин
|
Россия/Узбекистан
|
Защитник
|
1993-2007
|
205
|
Ведран Чорлука
|
Хорватия
|
Защитник
|
2012-2021
|
200
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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