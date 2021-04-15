Агент рассказал о ситуации с контрактами Васина и Набабкина с ЦСКА

Арсен Минасов, агент защитников ЦСКА Виктора Васина и Кирилла Набабкина, рассказал «СЭ» о будущем игроков в армейском клубе.

«В ЦСКА пришел новый тренер, так что Олич и будет решать по поводу продления контрактов с Васиным и Набабкиным. Так что пока мы с клубом не обсуждали этот вопрос», — сказал Минасов «СЭ».

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что решение по возможному продлению контрактов с Васиным и Набабкиным будет определено позже.

В конце февраля Набабкин повредил сухожилие. В текущем сезоне 34-летний защитник принял участие в 3 матчах в составе ЦСКА. Он выступает за красно-синих с 2010 года. 32-летний Васин в этом сезоне провел всего 8 игр в российской премьер-лиге.

(Сергей Федоров)