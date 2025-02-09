Смолов — о 35-летии: «Грустные мысли посещают, потому что окончание футбола уже на горизонте»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал свой день рождения.

9 февраля футболисту исполнилось 35 лет.

«Физически себя чувствую нормально. Нагрузки даются относительно легко, поэтому в рамках футбола возраст — это цифра. Но, конечно, грустные мысли посещают, потому что в рамках такой цифры окончание футбола уже на горизонте, от этого только грустно. В остальном все супер», — сказал Смолов в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.