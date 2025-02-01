Константин Лепехин: «Саласар необходим «Зениту», раз клуб его покупает»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможный переход уругвайского футболиста «Браги» Родриго Саласара в петербургский клуб.

«Если «Зенит» покупает Саласара, значит, он необходим клубу, — цитирует Лепехина «РБ Спорт». — Можно посмотреть, кого покупают петербуржцы, и понять, какими игроками недовольны. Саласар заменит Клаудиньо? Очень сложно сказать. Клаудиньо очень неплохо проявил себя в «Зените» и помогал команде. Любой трансфер — это риск. Надеюсь, «Зенит» угадает со всеми трансферами и будет набирать очки в РПЛ».

В нынешнем сезоне Саласар провел 21 матч за португальскую «Брагу», забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Саласара в 16 млн евро.