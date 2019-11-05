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Сергей Юран — о Тиле: «На фоне Умярова он ничем не выделяется. Как же за него могли выложить 16 миллионов?»

12:34
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Экс-форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран дал интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что легионеры должны быть на голову сильнее остальных.

— Тил на фоне Умярова ничем не выделяется, — сказал Юран. — Наш мальчишка мне даже больше нравится. А на голландца смотришь и думаешь — как же за него могли выложить 16 миллионов?! Легионер должен быть на голову сильнее остальных. Про Тила, Крала и Ларссона этого не скажешь.

— Есть в сегодняшнем «Спартаке» футболист, который вам очень нравится?

— Джикия! Настоящий капитан — по игре и по духу. Живет футболом, в каждом матче выкладывается от и до. Чувствуется, «Спартак» для него — не пустой звук. Жиго тоже боец, по глазам видно — хочет побеждать всегда и везде. Еще бы в атаку хотя бы парочку таких же заводных ребят — и команде дышалось бы гораздо легче. (Александр Кружков)

Полностью интервью Юрана

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