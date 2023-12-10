Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:19

Сергей Юран: «Краснодар» — фаворит во встрече с ЦСКА»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал фаворита матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА.

«Я думаю, более стабильно первую часть сезона провел «Краснодар», если говорить объективно, — приводит «РБ Спорт» слова Юрана. — Уверен, что «Краснодар» будет максимально заряжен на игру с ЦСКА, желание победить и уйти на зимнюю паузу на первом месте будет запредельным. Но сложно сказать, как игра будет складываться, но, думаю, у «Краснодара» больше шансов. Во-первых, там будет полный стадион, во-вторых, мотивация. Плюс непонятно, как готовился к этой игре ЦСКА. В Москве ведь тоже очень холодно. Полноценная тренировка — это полтора часа, час двадцать... Но я уверен, что Федотов так долго их не проводил на этой неделе, минут 30-40... Поэтому по совокупности факторов «Краснодар» — фаворит».

Встреча «Краснодар» — ЦСКА начнется в 19:45 мск. В турнирной таблице РПЛ «быки» на 1 очко отстают от «Зенита», который провел свою игру 18-го тура в субботу.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сергей Юран
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Путин заявил о «совсем оборзевших» властях Украины
Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена
В Аргентине отвергли надежду Зеленского на поддержку против России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Кухарчук заявил, что у «Пари НН» были надежды победить «Зенит»
«Факел» — «Динамо»: Максимов с пенальти сравнял счет
«Сочи» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы на матч РПЛ
Деменко не видит фаворита в матче «Краснодар» — ЦСКА
«Факел» — «Динамо»: Гладышев вывел гостей вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов: «Я бы перенес игру «Факел» — «Динамо», на таком поле играть травмоопасно»

Шпинев заявил, что по продлению контрактов Антона Миранчука и Жемалетдинова все упирается в Леонченко
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости