Шпинев заявил, что по продлению контрактов Антона Миранчука и Жемалетдинова все упирается в Леонченко

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы игроков «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, прокомментировал вопрос с продлением контрактов своих клиентов с железнодорожниками.

«Я думаю, в январе могу что-то сказать по продлению контрактов Миранчука и Жемалетдинова, когда будет известен новый генеральный директор. Сейчас все упирается в Леонченко. Для нас очень важно, кто именно будет генеральным директором и как будет смотреть на некоторые вещи. Все от этого будет зависеть», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Владимир Леонченко стал генеральным директором «Локомотива» в декабре 2020 года.

Ранее Шпинев обвинял генерального директора железнодорожников в срыве трансфера Тимура Сулейманова, который в итоге стал игроком «Локомотива».