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Сегодня, 15:19

Шпинев заявил, что по продлению контрактов Антона Миранчука и Жемалетдинова все упирается в Леонченко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы игроков «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, прокомментировал вопрос с продлением контрактов своих клиентов с железнодорожниками.

«Я думаю, в январе могу что-то сказать по продлению контрактов Миранчука и Жемалетдинова, когда будет известен новый генеральный директор. Сейчас все упирается в Леонченко. Для нас очень важно, кто именно будет генеральным директором и как будет смотреть на некоторые вещи. Все от этого будет зависеть», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Владимир Леонченко стал генеральным директором «Локомотива» в декабре 2020 года.

Ранее Шпинев обвинял генерального директора железнодорожников в срыве трансфера Тимура Сулейманова, который в итоге стал игроком «Локомотива».

Источник: https://metaratings.ru/news/shpinyov-po-prodleniyu-kontraktov-antona-miranchuka-i-shpinyova-vsyo-upiraetsya-v-leonchenko-313882/
Антон Миранчук
Владимир Леонченко
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
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 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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