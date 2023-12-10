Колыванов: «Я бы перенес игру «Факел» — «Динамо», на таком поле играть травмоопасно»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался о состоянии поля на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, где проходит матч 18-го РПЛ с «Факелом».

«Очень сложно играть в таких условиях, — приводит RT слова Колыванова. — Мне доводилось выходить на такое поле в матче Россия — Италия (1:1) в 1997 году. Это был конец октября, и газон был ужасный, мягкий, ноги тонули в земле. Тогда Андрей Канчельскис и Джанлука Пальюка получили травмы еще в первом тайме».

По словам ветерана, происходящее в Воронеже нельзя назвать футболом.

«Судя по всему, состояние поля такое же, как было в том матче с итальянцами. Это травмоопасно, поэтому я бы перенес матч 18-го тура «Факел» — «Динамо» на другой стадион или же на другой день», — заявил Колыванов.