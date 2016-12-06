03:45 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Юран: "Игра "Спартака" в матче с "Рубином" – заявка на чемпионство

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Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран после матча 17-го тура группового турнира между красно-белыми и "Рубином" (2:1) выразил мнение, что счет абсолютно закономерен. Он также подчеркнул: такая игра команды Массимо Карреры – заявка на чемпионство.

– Сумасшедший матч?

– А то! Но в первую очередь мы увидели зрелище благодаря прекрасному стадиону. На другой арене такого ощущения могло бы и не сложиться. Конечно, получил удовольствие от игры. Даже и не подумал, что на дворе декабрь.

– Счет закономерен?

– Да. Такой "Спартак" мне нравится. У ребят в голове мысль только о победе. Движение, самоотдача – все на уровне. Такая игра красно-белых – заявка на чемпионство. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Юрана

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КОММЕНТАРИИ (8)
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dv2205

чемпион из-за угла - такое может прилипнуть навсегда

12:21 6 декабря

Xen1um

Platinum1991, в твоем больном воображении это будет продолжаться бесконечно.

11:20 6 декабря

Platinum1991

Юран!!! Какая ЗАЯВКА! Вы с какого ПЕРЕПУГУ Спартак в свою заявку включили??? Только благодаря судье Вилкову, а не игре, Спартак УКРАЛ победу у Рубина! У Спартака игры нет, а есть продажные судьи, которые помогают Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, ВОРОВАТЬ очки у соперников! Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте. Но так вечно продолжаться не может и на судей найдут управу и на Спартак! Бог всё видит, а его за деньги Федуна не купишь, как судей!!! Очередной судейский скандал выдал Вилков! Вилков помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Надо запретить Вилкову судить в чемпионате! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Спартак вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это спартаковское БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???

09:46 6 декабря

РусскийФракиец

Юран прав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

08:05 6 декабря

spartak ekspress

Cheremis57 да у нас кто не был за счет судей, в лч показывает всю подноготную

07:15 6 декабря

Cheremis57

Юран, боже упаси, если "Спартак" станет чемпионом! В Европе опозорится по полной программе, там не будет "домашних" Вилковых, Безбородовых!!

06:36 6 декабря

YurovTheBest

отскок в третьем матче подряд действительно серъёзная заявка

06:21 6 декабря

terebun

А что чемпионского показал Спартак ... просто сумасшедшее везение. Но и это когда то заканчивается...

06:10 6 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ