Сергей Юран: "Игра "Спартака" в матче с "Рубином" – заявка на чемпионство

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран после матча 17-го тура группового турнира между красно-белыми и "Рубином" (2:1) выразил мнение, что счет абсолютно закономерен. Он также подчеркнул: такая игра команды Массимо Карреры – заявка на чемпионство.

– Сумасшедший матч?

– А то! Но в первую очередь мы увидели зрелище благодаря прекрасному стадиону. На другой арене такого ощущения могло бы и не сложиться. Конечно, получил удовольствие от игры. Даже и не подумал, что на дворе декабрь.

– Счет закономерен?

– Да. Такой "Спартак" мне нравится. У ребят в голове мысль только о победе. Движение, самоотдача – все на уровне. Такая игра красно-белых – заявка на чемпионство. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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