Сергей Юран: "Игра "Спартака" в матче с "Рубином" – заявка на чемпионство

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран после матча 17-го тура группового турнира между красно-белыми и "Рубином" (2:1) выразил мнение, что счет абсолютно закономерен. Он также подчеркнул: такая игра команды Массимо Карреры – заявка на чемпионство.
– Сумасшедший матч?
– А то! Но в первую очередь мы увидели зрелище благодаря прекрасному стадиону. На другой арене такого ощущения могло бы и не сложиться. Конечно, получил удовольствие от игры. Даже и не подумал, что на дворе декабрь.
– Счет закономерен?
– Да. Такой "Спартак" мне нравится. У ребят в голове мысль только о победе. Движение, самоотдача – все на уровне. Такая игра красно-белых – заявка на чемпионство. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
dv2205
чемпион из-за угла - такое может прилипнуть навсегда
12:21 6 декабря
Xen1um
Platinum1991, в твоем больном воображении это будет продолжаться бесконечно.
11:20 6 декабря
Platinum1991
Юран!!! Какая ЗАЯВКА! Вы с какого ПЕРЕПУГУ Спартак в свою заявку включили??? Только благодаря судье Вилкову, а не игре, Спартак УКРАЛ победу у Рубина! У Спартака игры нет, а есть продажные судьи, которые помогают Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, ВОРОВАТЬ очки у соперников! Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте. Но так вечно продолжаться не может и на судей найдут управу и на Спартак! Бог всё видит, а его за деньги Федуна не купишь, как судей!!! Очередной судейский скандал выдал Вилков! Вилков помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Надо запретить Вилкову судить в чемпионате! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Спартак вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это спартаковское БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
09:46 6 декабря
РусскийФракиец
Юран прав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08:05 6 декабря
spartak ekspress
Cheremis57 да у нас кто не был за счет судей, в лч показывает всю подноготную
07:15 6 декабря
Cheremis57
Юран, боже упаси, если "Спартак" станет чемпионом! В Европе опозорится по полной программе, там не будет "домашних" Вилковых, Безбородовых!!
06:36 6 декабря
YurovTheBest
отскок в третьем матче подряд действительно серъёзная заявка
06:21 6 декабря
terebun
А что чемпионского показал Спартак ... просто сумасшедшее везение. Но и это когда то заканчивается...
06:10 6 декабря