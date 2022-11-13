Юран дал совет Соболеву: «Не стоит забывать, в какой команде ты играешь. Незаменимых нет»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Соболев вчера не попал в стартовый состав. Абаскаль дал понять, что не совсем доволен работой форварда в тренировочном процессе.

— Поддержу главного тренера «Спартака», — сказал Юран. — Меня удивило, когда Соболева так высоко превознесли в этом сезоне.

— Не стоило?

— Нет, конечно. А то уже стали сравнивать с Холанном. Ну куда это годится? Мол, Александр забивает в каждом матче, отдает. Ну подождите, зачем такие громкие сравнения? Даже если это и в шутку. Возможно, у форварда голова немного и закружилась. Ему не нужно забывать, в какой команде он находится. «Спартак» — это «Спартак». Здесь с тебя спрашивают по полной программе. Чуть дашь слабину — садишься в запас. Есть Николсон. Он работоспособный, хорошо ведет борьбу. Поэтому Абаскаль на дерби поставил в атаку легионера. Он же все прекрасно видит, как кто выкладывается на тренировках. Поучительный момент для Соболева. Никто не должен себя чувствовать незаменимым. Это «Спартак»!

— А вам понравилось, как Соболев вышел на замену во втором тайме?

— Ровно провел отведенный ему отрезок, был полезен. Вел борьбу, цеплялся за мячи. Но опять же — не нужно его перехваливать. Сыграл так, как от него и требовалось. При этом нападающий должен забивать, создавать голевые моменты. В «Спартаке» всегда нужно стремиться к большему.

В сезоне-2022/23 Соболев провел за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, на его счету 9 голов и 6 результативных передач. Форвард не забивал в последних четырех встречах чемпионата России.