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Юран дал совет Соболеву: «Не стоит забывать, в какой команде ты играешь. Незаменимых нет»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Соболев вчера не попал в стартовый состав. Абаскаль дал понять, что не совсем доволен работой форварда в тренировочном процессе.

— Поддержу главного тренера «Спартака», — сказал Юран. — Меня удивило, когда Соболева так высоко превознесли в этом сезоне.

— Не стоило?

— Нет, конечно. А то уже стали сравнивать с Холанном. Ну куда это годится? Мол, Александр забивает в каждом матче, отдает. Ну подождите, зачем такие громкие сравнения? Даже если это и в шутку. Возможно, у форварда голова немного и закружилась. Ему не нужно забывать, в какой команде он находится. «Спартак» — это «Спартак». Здесь с тебя спрашивают по полной программе. Чуть дашь слабину — садишься в запас. Есть Николсон. Он работоспособный, хорошо ведет борьбу. Поэтому Абаскаль на дерби поставил в атаку легионера. Он же все прекрасно видит, как кто выкладывается на тренировках. Поучительный момент для Соболева. Никто не должен себя чувствовать незаменимым. Это «Спартак»!

— А вам понравилось, как Соболев вышел на замену во втором тайме?

— Ровно провел отведенный ему отрезок, был полезен. Вел борьбу, цеплялся за мячи. Но опять же — не нужно его перехваливать. Сыграл так, как от него и требовалось. При этом нападающий должен забивать, создавать голевые моменты. В «Спартаке» всегда нужно стремиться к большему.

В сезоне-2022/23 Соболев провел за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, на его счету 9 голов и 6 результативных передач. Форвард не забивал в последних четырех встречах чемпионата России.

Александр Соболев на&nbsp;скамейке запасных в&nbsp;начале матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Абаскаль прав. А то Соболева даже с Холанном сравнили...» Юран — о шансах «Спартака» на золото и возможном вылете «Локо»

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Александр Соболев
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
2
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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 - : -
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Зенит

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П
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