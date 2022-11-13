Мацуев об игре «Спартака» в матче с «Локомотивом»: «Не сказал бы, что осталось послевкусие блеска»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы красно-белых над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Не сказал бы, что осталось послевкусие блеска. Основное разочарование — плохая реализация моментов, потому что можно сказать, что в каком-то роде «Спартаку» повезло. Был момент во втором тайме, когда «Локомотив» преобразился. Было нелегко. Могло случиться так, что этой победы не было бы.

Все будут терять очки, надо их набирать. По моему глубочайшему убеждению, чемпионская гонка не закончена. Желаю «Спартаку» продолжать свою поступь и биться в каждом матче, а также работать над ошибками, которые были в первой части чемпионата. Первое — реализация моментов. Как могут Шамар или Промес не пользоваться такими шансами? Но это критика от любящего человека. От этого любовь к своей команде меньше не становится. Вперед, «Спартак»! Это было занимательно», — сказал Мацуев «СЭ».

Также болельщик красно-белых оценил игру «Локомотива».

«Если мы говорим не о «Спартаке», то к «Локомотиву» я всегда относился с какой-то симпатией. По вчерашнему матчу нельзя сказать, что эта команда борется за выживание. Пусть у них все будет хорошо, только не в матчах со «Спартаком», — добавил Мацуев.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками в 17 матчах. «Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.