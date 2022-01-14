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Сегодня, 09:25

Сергей Якунчиков занял должность начальника «Химок»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Химки» объявили о назначении Сергея Якунчикова на должность начальника команды.

Специалист был назначен перед вылетом подмосковной команды на зимние сборы.

51-летний Якунчиков с 2004 года был начальником команды в ЦСКА, с июня 2020 года занимал аналогичную должность в «Велесе». Вчера, 13 января, он покинул «Динамо», где работал с августа 2021 года.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/yanvar/sergey-yakunchikov-vozvrashchaetsya-v-khimki/
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ФК Химки
Сергей Якунчиков
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