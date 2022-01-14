Сергей Якунчиков занял должность начальника «Химок»

«Химки» объявили о назначении Сергея Якунчикова на должность начальника команды.

Специалист был назначен перед вылетом подмосковной команды на зимние сборы.

Перед вылетом на сборы в административном штабе красно-чёрных произошли изменения. Начальником команды назначен Сергей Якунчиков, который ранее уже работал на этой должности в нашем клубе.



?? https://t.co/N12omVz8cn pic.twitter.com/IYMXu1qHcc — ФК «Химки» (@fc_khimki) January 14, 2022

51-летний Якунчиков с 2004 года был начальником команды в ЦСКА, с июня 2020 года занимал аналогичную должность в «Велесе». Вчера, 13 января, он покинул «Динамо», где работал с августа 2021 года.