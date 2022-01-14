«Концентрация марихуаны превышала норму в 300 раз». Шешуков рассказал о дисквалификации Тихоновецкого

Бывший защитник «Луча-Энергии» Александр Шешуков рассказал о дисквалификации своего бывшего одноклубника Александра Тихоновецкого.

— Из «Спартака» ты сначала уехал в Саратов, а после во Владивосток — к легендарному Тихоновецкому, которого дисквалифицировали за употребление марихуаны. В команде об этом знали?

— Что он курит? Конечно. Там же доходило до того, что это происходило перед играми. Когда все это всплыло, выяснилось, что у него концентрация в организме просто зашкаливала... Раз в 300, что ли, превышала норму. Так что это не история про покурить раз в неделю. Хотя заядлым тусовщиком и каким-то жестким нарушителем режима я Тихоновецкого точно не назову. Да, был грешок, но в целом-то все было нормально.

Главное, чтобы он после этого интервью не нашел мой номер. А то будет звонить: «Ты чего там про меня рассказываешь?» Ха-ха!

— У тебя случались периоды в карьере, когда ты выпадал из режима?

— Да в том же Владивостоке... Когда досрочно вышли в премьер-лигу и оставалось три-четыре тура, веселились прилично. Бывало, несколько человек приходили на тренировку несвежими. Хотя в основном собирались после матчей. У нас же еще такой коллектив подобрался — все молодые, неженатые. Вечером списывались и ехали ужинать. Посидели, спать не хочется... В городе было заведение Dance House, которое работало каждый день до 6 утра. Ну, мы там и зависали. Оттуда сразу на базу — поспал, пообедал и на вечернюю тренировку.

Тихоновецкий был дисквалифицирован за употребление марихуаны в 2006 году. Срок дисквалификации составил 8 месяцев.

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