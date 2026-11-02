Газзаев: «Думаю, что в матче против «Оренбурга» ничья для ЦСКА — это успех. Была очень тяжелая игра»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью армейцев в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

«Очень тяжелая игра была для ЦСКА. Думаю, что в этом матче против «Оренбурга» ничья — это успех. Хозяева хорошо были готовы функционально и тактически, боролись и создавали моменты. Чего только стоят три штанги. ЦСКА именно в этом матче приобрел очко.

Отмечу оборону армейцев и вратаря Бориско, которые смогли сыграть на ноль. ЦСКА только в конце встречи начал создавать моменты у чужих ворот, но этого было мало», — сказал Газзаев «СЭ».

После 13 матчей «Оренбург» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 26 очками располагается на третьей строчке.