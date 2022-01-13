Сергей Якунчиков покинул должность начальника команды в «Динамо»

Московское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило об уходе Сергея Якунчикова. Ранее он занимал должность начальника команды.

Указано, что Якунчиков покинул «Динамо» по согласию сторон. Исполнять обязанности начальника команды до конца текущего сезона будет Евгений Козлов.

«Мы благодарим Сергея Павловича за профессиональную, ответственную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

51-летний Якунчиков с 2004 года был начальником команды в ЦСКА, с июня 2020 года занимал аналогичную должность в «Велесе».