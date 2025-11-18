Футбол
Сегодня, 14:13

Степашин: «Уход Карпина — это его личное решение. Ему предлагали работать дальше»

Руслан Минаев
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров, глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин заявил, что отставка Валерия Карпина не связана с конфликтом.

«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение», — цитирует Степашина «Интерфакс».

Он добавил, что исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев будет возглавлять команду до конца года.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Валерий Карпин.Карпин отвык работать при жесткой ответственности за результат. Мнение Рабинера

56-летний тренер возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с московским клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Интерфакс
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
  • Симон Вирсаладзе

    На коленях не упрашивали остаться хотя бы?

    18.11.2025

  • Artorixus

    Ну надо же, сам ушёл. Так все и поверили. Зато вспомнил, какие дифирамбы пел тот же Степашин, когда Карпин приходил в Динамо. Теперь вот и сказать то нечего, лишь отмазка, мол, сам ушёл. Ха-ха, три раза.

    18.11.2025

  • igorlvov

    УУУУУУУУУУ Ребята я бы этому Степашину рожу просто разорвал!!!!!!! ТВАРЬ КОНЧЕННАЯ!!!!!!! Страной с алкашом рулил как попало! Теперь РЫЛО в Динамо! ДА ПОШЕЛ ТЫ НА ХХХХХХХХХ скотина! :(((((((((((( Я ребята знаю что это за человек! Там пломбы ставить не куда!!! Порядочности там НИКОГДА НЕ БЫЛО! :((((((..........дуриком прикиниться как всегда ......я не я и жопа не моя!!!!!! А я считаю таких как Степашин надо убивать! Реально ногами в живот! :(((((((((

    18.11.2025

    • Агент Макарова сообщил, что футболист вернулся в общую группу: «Конфликта с тренером Луисом не было»
