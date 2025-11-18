Степашин: «Уход Карпина — это его личное решение. Ему предлагали работать дальше»

Член совета директоров, глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин заявил, что отставка Валерия Карпина не связана с конфликтом.

«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение», — цитирует Степашина «Интерфакс».

Он добавил, что исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев будет возглавлять команду до конца года.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

56-летний тренер возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с московским клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.