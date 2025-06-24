РФС зафиксировал рекордную чистую прибыль с момента введения санкций

Чистая прибыль РФС после уплаты налогов в 2024 году составила 1,82 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет о финансовых результатах союза.

Отмечается, что данная сумма является рекордным показателем организации с момента введения санкций в феврале 2022 года. В 2023 году чистая прибыль РФС равнялась 1,24 миллиарду рублей, а в 2022-м — 1,36 миллиарду.

Также выросла выручка РФС (7,99 миллиарда рублей в 2024 году против 7,15 и 5,36 миллиарда рублей в 2023-м и 2022-м соответственно) и фиксируется положительная динамика баланса организации: 8,38 миллиарда рублей в 2022 году, 8,84 миллиарда — в 2023-м и 11,4 миллиарда — в 2024-м.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.