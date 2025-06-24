Степашин — о двойных стандартах в отношении Израиля и России: «Славный МОК, где вы? ФИФА, чего вы молчите?»
Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» назвал позором требование о нейтральном статусе для российских спортсменов на международной арене.
— Что думаете о возвращении на международную арену в нейтральном статусе, без флага и гимна?
— С одной стороны, я сам занимался легкой атлетикой. Правда, в сборной страны не выступал, но мастером спорта был, бегал 400 и 800 метров. Знаю, что у спортсмена короткий век, и, конечно, хочется проявить себя. Если сильный атлет даже без флага и без гимна становится чемпионом мира, то я «за». Если серенький и средненький — незачем туда мотаться. Лицом торговать, что называется. Но вообще это позор и вызов. Израиль воюет с Ираном, лупят друг друга ракетами, и ничего. Хоть бы что. Я даже не говорю о реакции ООН и так называемой большой семерки, а хотя бы о спортивном сообществе. Славный МОК, где вы? ФИФА, чего вы молчите? Если уж подходить, то ко всем одинаково.
— Двойные стандарты?
— Это даже не двойные стандарты, а отсутствие каких-либо стандартов. Просто тот, кто платит, тот и заказывает музыку. На чьем содержании находятся эти международные спортивные организации — а мы знаем на чьем, под чьим контролем, — тот и решает.
Российские спортсмены в большинстве видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах. В 2023 году МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1