24 июня, 12:15

Степашин — о двойных стандартах в отношении Израиля и России: «Славный МОК, где вы? ФИФА, чего вы молчите?»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Степашин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» назвал позором требование о нейтральном статусе для российских спортсменов на международной арене.

— Что думаете о возвращении на международную арену в нейтральном статусе, без флага и гимна?

— С одной стороны, я сам занимался легкой атлетикой. Правда, в сборной страны не выступал, но мастером спорта был, бегал 400 и 800 метров. Знаю, что у спортсмена короткий век, и, конечно, хочется проявить себя. Если сильный атлет даже без флага и без гимна становится чемпионом мира, то я «за». Если серенький и средненький — незачем туда мотаться. Лицом торговать, что называется. Но вообще это позор и вызов. Израиль воюет с Ираном, лупят друг друга ракетами, и ничего. Хоть бы что. Я даже не говорю о реакции ООН и так называемой большой семерки, а хотя бы о спортивном сообществе. Славный МОК, где вы? ФИФА, чего вы молчите? Если уж подходить, то ко всем одинаково.

— Двойные стандарты?

— Это даже не двойные стандарты, а отсутствие каких-либо стандартов. Просто тот, кто платит, тот и заказывает музыку. На чьем содержании находятся эти международные спортивные организации — а мы знаем на чьем, под чьим контролем, — тот и решает.

Российские спортсмены в большинстве видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах. В 2023 году МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.

Валерий Карпин и&nbsp;Сергей Степашин.«Карпин — «живой», с харизмой. «Динамо» такой и нужен». Степашин — о Галицком, Тюкавине и санкциях
Футбол
Сергей Степашин
МОК
ФИФА
  • Игорь Малышев

    Голанские высоты? Сектор Газа?

    25.06.2025

  • Игорь Малышев

    А что, за аннексию сектора Газа и Голанских высот Израиль как-то наказали?

    25.06.2025

  • оппонент

    "Просто тот, кто платит, тот и заказывает музыку". Лихо! Ну так заплатите и рулите вдоволь, если всё так просто. В чём проблема?

    25.06.2025

  • 1_sport

    Очнитесь! В отношении России санкции ввели, в т.ч. МОК и ФИФА, до присоединения территорий России!

    25.06.2025

  • 1_sport

    Он как минимум безграмотный и смысла ему объяснять нет!

    25.06.2025

  • 1_sport

    Напомню, что во-первых, санкции в отношении России введи до присоединения регионов к России. Во-вторых, Россию пусть и формально, но попросили жители ЛНР и ДНР, а вот Израиль и США никто не просил!

    25.06.2025

  • 1_sport

    Израиль бомбить начал! У Палестины отобрал, в Сирии власть сверг. Тебе всё мало?

    25.06.2025

  • кампо

    То есть бомбить можно? Что у вас с головой?

    25.06.2025

  • кампо

    Да ввел. А что по-вашему бомбить можно? Главное войска не вводить?

    25.06.2025

  • марат сидоров

    потому что ты тупой и твой сцарь которому ты прислуживаешь . израиль не захватывал чужие территории

    25.06.2025

  • Фирсыч

    Израиль ввёл туда войска?

    25.06.2025

  • Штрафбат

    "Ну почему Вы такой тупой?" (с) Разве Израиль аннексировал часть территории Ирана?

    25.06.2025

  • кампо

    Газа, Ливан, Сирия были в этом году.

    25.06.2025

  • кампо

    Израиль только за последний год убил десятки тысяч ни в чем неповинных людей, в том числе детей. Он бомбит всех по периметру, причем тут территории? Это государство агрессор.

    25.06.2025

  • Фирсыч

    Здесь речь не об истории Израиля, а о конфликте между Израилем и Ираном. Ты ещё вспомни какая территория была у Израиля 100 лет назад. Или не было?

    25.06.2025

  • Игорь Малышев

    Не надо наводить тень на плетень. Израиль с момента создания за счёт соседей увеличил свою территорию в несколько раз.

    25.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Степашка - он во власти давно, поэтому без мозгов. Россия и поганые евреи с масульманами Ирана - это другое. Там пешки - тут ферзь, поэтому и отношение разное.

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Ладно старый хрыч Степашин. Но все другие, в ГД, СФ и т.д., включая старшего, вопят, что это одно и тоже.

    24.06.2025

  • Александр Иванов

    Степашин. а ума не хватает подумать , почему спортсмены из России отстранены ? И нечего сваливать с больной головы на здоровую ... Трамп прямым текстом назвал Россию агрессором, так что придется платить, а спорт - малая толика наказаний

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Параллели будут, когда Израиль начнёт у Ирана территории отбирать. А пока у них началось перемирие.

    24.06.2025

  • Патриот Великой России

    Наши чинуши только и могут что плак плак !

    24.06.2025

  • Келофин

    Так ты параллели-то не видишь вообще? Побомбить кого-то из-за собственных подозрений-это нормально?) Если бы у Ирана была бы возможность,то он тоже себе буферную зону создал бы.Заодно бы псевдогосударство с карты убрал.

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Наверное, потому, что не присоединяет к себе иранские области.

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Алексеев! Почему комментарии под полным интервью Степашина отключены?

    24.06.2025

  • Келофин

    Так почему на Израиль санкций не последовало?

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Израиль, и чо?

    24.06.2025

  • Келофин

    А кто кого бомбить первый начал?

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Степашин! Израиль отбирает у Ирана территории?

    24.06.2025

  • NF

    Слушай, Степашин, так это спрашивать надо с действующего режима в России, частью которого ты являешься, почему вы не способны добиться отмены белофлажничества...

    24.06.2025

    • Генич прокомментирует дебютный матч Карпина в «Динамо»

    Глава Республики Меликов: «Дагестанцы по своей натуре борцы — в том числе в футболе»
