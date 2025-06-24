Степашин — о двойных стандартах в отношении Израиля и России: «Славный МОК, где вы? ФИФА, чего вы молчите?»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» назвал позором требование о нейтральном статусе для российских спортсменов на международной арене.

— Что думаете о возвращении на международную арену в нейтральном статусе, без флага и гимна?

— С одной стороны, я сам занимался легкой атлетикой. Правда, в сборной страны не выступал, но мастером спорта был, бегал 400 и 800 метров. Знаю, что у спортсмена короткий век, и, конечно, хочется проявить себя. Если сильный атлет даже без флага и без гимна становится чемпионом мира, то я «за». Если серенький и средненький — незачем туда мотаться. Лицом торговать, что называется. Но вообще это позор и вызов. Израиль воюет с Ираном, лупят друг друга ракетами, и ничего. Хоть бы что. Я даже не говорю о реакции ООН и так называемой большой семерки, а хотя бы о спортивном сообществе. Славный МОК, где вы? ФИФА, чего вы молчите? Если уж подходить, то ко всем одинаково.

— Двойные стандарты?

— Это даже не двойные стандарты, а отсутствие каких-либо стандартов. Просто тот, кто платит, тот и заказывает музыку. На чьем содержании находятся эти международные спортивные организации — а мы знаем на чьем, под чьим контролем, — тот и решает.

Российские спортсмены в большинстве видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах. В 2023 году МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.