Генич прокомментирует дебютный матч Карпина в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Константин Генич прокомментирует первый матч Валерия Карпина в «Динамо» против медиафутбольной команды 2Drots.

Недавно Генич резко раскритиковал совмещение Карпиным постов главного тренера сборной России и «Динамо». Однако эти заявления никак не повлияли на выбор комментатора матча, ранее сделанный в пользу Константина.

26 июня «Динамо» проведет товарищеский матч против 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 мск.