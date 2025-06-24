Футбол
24 июня, 12:05

Генич прокомментирует дебютный матч Карпина в «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», Константин Генич прокомментирует первый матч Валерия Карпина в «Динамо» против медиафутбольной команды 2Drots.

Недавно Генич резко раскритиковал совмещение Карпиным постов главного тренера сборной России и «Динамо». Однако эти заявления никак не повлияли на выбор комментатора матча, ранее сделанный в пользу Константина.

26 июня «Динамо» проведет товарищеский матч против 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 мск.

Валерий Карпин
Константин Генич
Футбол
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
  • Игорь Веденеев

    Хуже только бомж с чекушкой, рассуждающий о футболе, но это не точно

    25.06.2025

  • Игорь Веденеев

    В СССР звали бы "недокентом", а у нас ХЕРОЙ(((

    25.06.2025

  • Serg Andreev

    2 дроча и Армавир - занятная судьба физрука, за это ему отвалили 250 миллионов рублей в год?

    25.06.2025

  • Спринт

    Для дилетантско-болтологических всяких геничей и иже с ними есть на пульте кнопка "Звук". Нажал и никакой геничь не мешает смотреть футбол, таким .. какой он (вестимо - футбол) и есть.

    24.06.2025

  • Динамов

    Пофиг кто будет что комментить на матч-тв - это вонюCHая помоYка, а не канал, и пригодных комметаторов и сотрудников там НЕТ.

    24.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    С дурака что взять!

    24.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Тот ещё прохиндей.Ему на дверь,а он в окно!

    24.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Сыграет Динамо,Карпина там не будет.

    24.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Скорее всего трансляция будет в ВК.

    24.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Почему это дерьмо постоянно на матчах Динамо!Опять без звука придётся смотреть!

    24.06.2025

  • оппонент

    Ну ты нашёл эстонца и еврея. В 42-м должность зам начальника лагеря Дахау по тебе плакала бы.

    24.06.2025

  • AnTaras

    Вот и сыграет Валера с медиалигой, а как не хотел:grinning:

    24.06.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Гиеныч сам напросился, факт... Некая Natalya Antropova так не думает, отчаянно минусует)))

    24.06.2025

  • Радон

    Ахахах, "повезло" ментам, конечно))) СЭ сообщает нам об этом, как о каком-то великом достижении))

    24.06.2025

  • lvb

    Вот только забавно, что трансляции игры "Динамо" и "задротов" в 19:00, 26.06.. Нет ни на одном канале холдинга Матч. И хде этого клоуна послушать можно али он на стадионе орать в микрофон по громкой связи будет, в стиле "дон"? Ну и?)

    24.06.2025

  • tochny

    Слвмещние двух функций Карпиным будет стимулом использования в состаа составе Динамо отечественных футблолистов.

    24.06.2025

  • Valekka

    Генич - генератор мутных фраз,нежелательный комментатор-слабое звено на Матч Тв.Хуже него только Журавель!

    24.06.2025

  • оппонент

    Тема совмещения на слуху когда я только начал интересоваться футболом, а именно 55 лет назад. Шараханье от только За и категорично Против звучат по сей день. Аргументов с обеих сторон хоть отбавляй, только воз и ныне там.

    24.06.2025

  • Адекватный спартач

    А Рабинер напишет отчет. Уровень сглаза в процентах - невозможно рассчитать, так как зашкаливает...

    24.06.2025

  • Max Stch

    Это не лудомания – я не продавал машину, не выносил из дома вещи» Константин Генич рассказал, что проиграл больше 10 миллионов рублей на ставках

    24.06.2025

  • vladmad_75

    Почему генич как истинный еврей не в израиле, который он клялся защищать? А так, на Матч ТВ специально назло эстонцу назначили ушлого еврея ) Впрочем, других там и нет ))) Но факт конечно забавный.

    24.06.2025

  • Степочкин

    Генич просто комментатор, обычный гражданин, вообще пофиг кто там будет комментировать. Так сообщают, словно назначили Генича судьей на матч и в протокол внесли.

    24.06.2025

    • Кузнецов — о ЦСКА: «Думаю, перестраиваться будет тяжело»

    Степашин — о двойных стандартах в отношении Израиля и России: «Славный МОК, где вы? ФИФА, чего вы молчите?»
