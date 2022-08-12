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Силкин: «Если сравнивать с Шуниным, Сафонов уже однозначно лучше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сравнил вратаря московской команды Антона Шунина с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

«Если сравнивать его с Антоном Шуниным, Матвей уже однозначно лучше. Он юный. У него карьера только начинается, а у Антона уже заканчивается. Шунин опытнее, но Сафонов очень много выручает. Раньше он был в «Краснодаре» самым молодым, а теперь носит капитанскую повязку и влияет в коллективе на все. Фактически он тянет южан вперед, хотя, можно сказать, просто выполняет свои обязанности, ведь голкипер должен спасать», — сказал Силкин в интервью RT.

Напомним, что Шунин начинал чемпионат Европы-2020 в качестве первого номера сборной России, но потом его место занял Сафонов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1036507-silkin-safonov-shunin
Антон Шунин
Матвей Сафонов
Сергей Силкин
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