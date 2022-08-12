Силкин: «Если сравнивать с Шуниным, Сафонов уже однозначно лучше»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сравнил вратаря московской команды Антона Шунина с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

«Если сравнивать его с Антоном Шуниным, Матвей уже однозначно лучше. Он юный. У него карьера только начинается, а у Антона уже заканчивается. Шунин опытнее, но Сафонов очень много выручает. Раньше он был в «Краснодаре» самым молодым, а теперь носит капитанскую повязку и влияет в коллективе на все. Фактически он тянет южан вперед, хотя, можно сказать, просто выполняет свои обязанности, ведь голкипер должен спасать», — сказал Силкин в интервью RT.

Напомним, что Шунин начинал чемпионат Европы-2020 в качестве первого номера сборной России, но потом его место занял Сафонов.