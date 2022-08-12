Актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ, в котором армейцы в гостях сыграют с «Зенитом».

«Хочется прервать неприятную серию с «Зенитом», но какой-то нервной дрожи не испытываю. В нынешнем составе ЦСКА много игроков, которые ни разу не играли против «Зенита», то есть они не знаю про эту неудачную серию. Нынешний «Зенит» — уверенная в себе команда и априори является фаворитом любого матча в России, тем более у себя дома, даже против ЦСКА. Не могу сказать, что это матч за шесть очков, весь сезон еще впереди. Надеюсь, что ЦСКА будет хорошо выглядеть завтра, но это не гарантирует положительный результат. На ничью я сейчас вполне согласен, но не на ту, которая была у ЦСКА две недели назад в Нижнем Новгороде», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа, начало — в 17.00 мск.