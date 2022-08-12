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Грушевский — о матче «Зенит» — ЦСКА: «На ничью я сейчас вполне согласен»

Грушевский согласен на ничью в матче «Зенита» и ЦСКА
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Актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ, в котором армейцы в гостях сыграют с «Зенитом».

«Хочется прервать неприятную серию с «Зенитом», но какой-то нервной дрожи не испытываю. В нынешнем составе ЦСКА много игроков, которые ни разу не играли против «Зенита», то есть они не знаю про эту неудачную серию. Нынешний «Зенит» — уверенная в себе команда и априори является фаворитом любого матча в России, тем более у себя дома, даже против ЦСКА. Не могу сказать, что это матч за шесть очков, весь сезон еще впереди. Надеюсь, что ЦСКА будет хорошо выглядеть завтра, но это не гарантирует положительный результат. На ничью я сейчас вполне согласен, но не на ту, которая была у ЦСКА две недели назад в Нижнем Новгороде», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа, начало — в 17.00 мск.

РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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