Тарас Бурлак: «Сочувствую болельщикам «Арсенала». Все, что сейчас происходит в Туле — работа одного человека»
Экс-защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак в интервью «СЭ» рассказал подробности своего ухода из клуба.
— Тебя почти год не было на виду в футболе, где ты был?
— В тульском «Арсенале»... Можете посмотреть, какая сейчас ситуация у Беляева, Маркова, Деспотовича. Вот и ответ на вопрос. Все идет по одному сценарию. Можно перечислить еще уйму игроков: Ковалев, Денисов... Просто кто-то договорился, а со мной диалога не было.
— С тобой хотели расторгнуть контракт?
— Да, но условия были несопоставимые. Сейчас Марков расторг (официально Марков еще не расторг контракт с «Арсеналом», его агент заявляет, что есть интерес из РПЛ — Прим. «СЭ»), думаю, вы понимаете, что там бесполезно с кем-то разговаривать.
— Из-за чего это было?
— Там все решает один человек — Аджоев. Могу только посочувствовать болельщикам тульского «Арсенала». Все, что сейчас происходит в Туле — работа одного человека. Там хорошие болельщики, хороший город, хороший коллектив, но футбол и жизнь не обманешь.
— Из-за чего они хотели с тобой расторгнуть контракт?
— Он (Аджоев) просто сказал: «Я хочу, чтобы ты ушел из команды».
— Потому что ты ему не нравился?
— Да, он просто так захотел. Я хотел поговорить с человеком, но он не захотел со мной разговаривать один на один. Отправлял к спортивному директору. Ни о чем не договорились.
В итоге они согласились на то, о чем я просил, но трансферное окно уже было закрыто. Я сказал: «Извините, теперь уже до зимы». А зимой как такого разговора и не было уже.
— По сути тебя отправили просто бегать по кругу?
— Меня отправили в «Арсенал-2». Пришел туда с травмой, которую не хотели лечить. Там было много факторов. Не хочу вдаваться в подробности, провел хороший отрезок в Туле. Осталось много друзей, в клубе «золотой» персонал, хорошие болельщики, отличный город. Никаких обид нет — это жизнь, это футбол. Они выбрали такой путь, а я свой путь.
Свой последний матч в РПЛ Бурлак провел в августе прошлого года. А потом перестал попадать в заявку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0