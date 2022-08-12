Экс-защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак в интервью «СЭ» рассказал подробности своего ухода из клуба.

— Тебя почти год не было на виду в футболе, где ты был?

— В тульском «Арсенале»... Можете посмотреть, какая сейчас ситуация у Беляева, Маркова, Деспотовича. Вот и ответ на вопрос. Все идет по одному сценарию. Можно перечислить еще уйму игроков: Ковалев, Денисов... Просто кто-то договорился, а со мной диалога не было.

— С тобой хотели расторгнуть контракт?

— Да, но условия были несопоставимые. Сейчас Марков расторг (официально Марков еще не расторг контракт с «Арсеналом», его агент заявляет, что есть интерес из РПЛ — Прим. «СЭ»), думаю, вы понимаете, что там бесполезно с кем-то разговаривать.

— Из-за чего это было?

— Там все решает один человек — Аджоев. Могу только посочувствовать болельщикам тульского «Арсенала». Все, что сейчас происходит в Туле — работа одного человека. Там хорошие болельщики, хороший город, хороший коллектив, но футбол и жизнь не обманешь.

— Из-за чего они хотели с тобой расторгнуть контракт?

— Он (Аджоев) просто сказал: «Я хочу, чтобы ты ушел из команды».

— Потому что ты ему не нравился?

— Да, он просто так захотел. Я хотел поговорить с человеком, но он не захотел со мной разговаривать один на один. Отправлял к спортивному директору. Ни о чем не договорились.

В итоге они согласились на то, о чем я просил, но трансферное окно уже было закрыто. Я сказал: «Извините, теперь уже до зимы». А зимой как такого разговора и не было уже.

— По сути тебя отправили просто бегать по кругу?

— Меня отправили в «Арсенал-2». Пришел туда с травмой, которую не хотели лечить. Там было много факторов. Не хочу вдаваться в подробности, провел хороший отрезок в Туле. Осталось много друзей, в клубе «золотой» персонал, хорошие болельщики, отличный город. Никаких обид нет — это жизнь, это футбол. Они выбрали такой путь, а я свой путь.

Свой последний матч в РПЛ Бурлак провел в августе прошлого года. А потом перестал попадать в заявку.