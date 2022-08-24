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Сегодня, 08:15

Источник: «Болонья» арендовала хавбека «Динамо» Моро

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян и Никола Моро.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро стал игроком «Болоньи», сообщает журналист Николо Скира. 24-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах аренды с опцией выкупа за 6 миллионов евро.

Отмечается, что в случае выкупа после окончания аренды «Болонья» заключит с Моро контракт на четыре года.

Моро выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 2 ассиста в 5 матчах текущего сезона РПЛ.

Контракт Моро с «Динамо» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Никола Моро
ФК Болонья
ФК Динамо (Москва)
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